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娛樂

魏嘉瑩偕琳誼來港辦新歌搶聽會 讚燒肉油雞飯配凍檸茶是「天堂」

【明報專訊】台灣唱作女歌手魏嘉瑩（小魏）與琳誼（Ring）前晚到旺角的商場舉行新歌搶聽會，吸引大批粉絲到場支持，她們先以廣東話自我介紹。小魏曾數度來港，讚自己的廣東話進步了一點；首次來港的Ring則表示有點緊張。她們合唱多首歌，其間走落台跟粉絲握手和拍照。Ring透露此行吃了叉雞飯，用廣東話說：「叉雞飯好食。」小魏認為燒肉油雞飯配一杯凍檸茶是「天堂」。問想去哪處觀光？Ring想去山頂和蠟像館，小魏則想逛公仔店。

兩人在台上互相取笑，小魏見Ring辮子有多個白色蝴蝶結看似膠布，笑問頭髮是否受傷？Ring亦問對方，找她合唱是否喜歡她。小魏笑說：「很難說，在那麼多人面前不好意思說。」她又指Ring很熱情，令她個心卜卜跳，引來全場大笑。小魏又讚Ring優點是漂亮，很會唱歌和吃很多，不浪費食物。Ring則讚對方好溫暖，未開口已知她想做什麼。

全場粉絲大合唱預祝小魏生日

小魏本月14日生日，獲全場粉絲大合唱生日歌，她多謝大家提前為她慶生，好感動。她稱生日當天在工作中度過，願望身體健康。Ring表示會帶小魏吃美食。小魏表示今次再來港，心情很興奮，想不到粉絲仍對她那麼熱情。Ring亦讚香港粉絲熱情。

五月天昨晚在啟德主場館舉行首場演唱會，小魏與Ring擔任本月13日的開場嘉賓，小魏說沾光了，謝謝大家對她們的照顧，也希望有機會來港開演唱會。

記者：柯美

相關字詞﹕琳誼（Ring） 魏嘉瑩（小魏）

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