老公女兒任演唱會嘉賓 麥潔文自爆身體出問題

患先天性地中海貧血症

江華表示當嘉賓是演唱會主辦方提議，他和女兒也收足酬勞，可惜未有安排一家三口合唱，希望到時有驚喜。70歲麥潔文自覺年事已高，形容今次有可能是她在香港最後一個演唱會。她視今次開騷是一個大挑戰，自爆身體出問題，「我望落似後生，其實6年前做完演唱會已覺好疲倦，好擔心體力應付不來。我患先天性地中海貧血症，特別容易倦，即使睡醒也很累，最慘晚上又瞓不着。好擔心開騷要消耗體力，有朋友介紹我食補品」。陳薔天稱與媽咪不時母女檔演出，但每次開騷仍有少許壓力，自覺未夠信心挑戰跳唱快歌。

江華身形瘦削，常惹外間擔心身體健康出問題，他認為香港人生活緊張繁忙又少休息，「我不會胡亂放東西入口，日常食得清淡，自然就會健康。近年剃光頭因不想為造型煩惱，減少包袱，剃光頭好清爽」。麥潔文忍不住笑丈夫似少林寺十八銅人。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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