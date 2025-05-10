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娛樂

五月天啟德騷開鑼 阿信：同大家坐時光機回顧25年經歷

【明報專訊】台灣天團五月天4場25周年巡迴演唱會昨晚於啟德主場館開鑼，成為首隊在啟德開騷的亞洲樂團。場館附近的購物商場外設有成員的Q版模型公仔，供粉絲打卡，售賣周邊紀念品的店舖大排長龍。

演唱會晚上7時20分開始，配合「啟航」主題，巨型屏幕有飛機畫面，五月天成員模擬落機逐一出場，並揮手跟全場觀眾打招呼。他們連唱《OAOA（現在就是永遠）》、《孫悟空》、《入陣曲》、《乾杯》，配合畫面、現場爆破和火花製造效果，不少歌迷站起身大合唱，氣氛熱鬧。

冠佑籲粉絲玩到盡興

結他手石頭稱好開心再來港，感謝大家再次陪伴五月天，度過25周年紀念，並第一次在這個場館跟這麼多香港歌迷聚在一起，心情興奮。瑪莎記得去年香港戶外演唱會下大雨，今年在室內場館跟大家見面感開心，希望帶給大家新驚喜，一齊玩到最後。怪獸笑稱現場的歡呼聲震耳欲聾，感受到大家的興奮。冠佑一出聲，台下觀眾大叫「靚仔」，他尷尬說多謝，並表示去年大家玩到汗流浹背，雖然今年在室內場地，呼籲大家不要留力，一樣玩到盡興。主音阿信表示歌單都是一樣，為何大家每年都來捧場？不過他稱今次會有些不同，「今年是我們25周年，記得20多年前，曾在Hard Rock Cafe演出，今（昨）晚有沒有人在當年看過？現在我們要同大家坐上一部時光機，回顧我們25年來的經歷和重溫歌曲」。

記者：林蘊兒

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