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娛樂

姜濤自爆尚有三年完約 呂爵安盼MIRROR永續 共同進退

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）與隊友姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）赴韓國拍攝ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》，近日播出他們獲安排拜訪韓國大型娛樂公司SMTOWN，並獲Super Junior成員崔始源接待，後者笑稱要簽他們成旗下藝人，姜濤即開心自爆與公司尚有3年約，引來網民熱議，懷疑MIRROR會解散。Edan昨日出席活動，表示不知合約到何時，希望MIRROR永續，想共同進退一直維持下去。如有成員不續約會盡力挽留，但尊重個人選擇。

記者：柯美

Edan昨日到尖沙嘴出席代言活動，吸引大批爵屎（粉絲暱稱）到場支持，阮小儀擔任司儀。當Edan說吃了代言產品後肚腩平了，小儀即伸手摸他腹部求證，又加插要Edan親手餵她吃最新產品，Edan答應並行動，小儀竟怕醜不肯擘大口，只嘟嘴笑稱自己嘴巴就是這麼細，結果弄得一面都是粉，Edan體貼拿起紙巾為她抹去。Edan跟現場粉絲玩遊戲，又跟粉絲逐一自拍。

勤健身吃清淡 望上鏡好看

Edan表示最近消瘦不少，連父親都說他太瘦，叫他多吃點。他解釋因近日勤力健身及吃得清淡，少吃零食和煎炸食物，希望上鏡好看點。他表示以前腸胃比較差，不適時會好辛苦，因不喜歡在外面「解決」。有否遇過尷尬事要四圍搵廁所？他說：「人生一定試過這種情况，最尷尬是拍攝時，廁所與拍攝場地好近，被人聞到氣味和聽到聲音。」談到工作，他透露日內會離港數星期拍攝，但不透露是否拍電影。他透露開始為稍後舉行的個人演唱會做準備，距離上次開個唱已一年，今次表演上會成熟一點，舞台會有些特別。

談到拍攝《呂濤米Lo Seoul》獲崔始源帶領參觀韓國娛樂公司SMTOWN時，其間崔始源笑說簽他們成為旗下藝人，姜濤自爆與公司尚有3年合約，隨即引起網民討論，懷疑MIRROR會解散。Edan有留意網民討論，認為合約有年期屬正常，他笑說：「我和崔始源傾緊，有好消息會通知大家。」他接着認真說希望MIRROR永續，共同進退，始終MIRROR是他們的根，大家一路走來。問私底下有否跟其他成員傾過續約問題？Edan稱沒有，他都要回家看看自己的合約到何時。

有成員不續約會盡力挽留

完約後會否想在電影方面發展？他稱現在都有機會拍戲，並非一定要簽電影公司，「公司也給我很多工作機會，如唱歌、綜藝、電影及劇集。不過重心首選MIRROR，因好難得，希望可以一直維持下去，每年開演唱會聚一聚，有11名兄弟在身邊較安心」。若有成員不續約，會否游說挽留？Edan表示會，但這是個人選擇，各有考量，會尊重對方，「總之希望MIRROR一齊行」。

相關字詞﹕崔始源 呂濤米Lo Seoul 駿傑（Jeremy） 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤 MIRROR成員呂爵安（Edan）

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