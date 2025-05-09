日媒指搭上廣瀨愛麗絲 赤西仁嘲報道失實

《女性Seven》引述知情人士爆料，現年40歲的赤西仁與廣瀨愛麗絲於今年2月經朋友介紹認識，火速撻着，3月正式開始拍拖，雖然女方忙於拍劇，仍會爭取時間約會。《女性Seven》拍得本月1日晚赤西仁與廣瀨愛麗絲到東京食火鍋，之後一同乘的士回女方家過夜。3天後，兩人一同離開廣瀨寓所，前往超市購買廁紙等生活用品。赤西仁與廣瀨的左手無名指更被發現戴上同款金戒指。據《女性Seven》報道，雙方事務所在截稿前未就戀情有任何回應。

報道曝光後，赤西仁在社交媒體X發文，沒確認戀情真偽，僅指斥《女性Seven》，「雖然有寫向事務所確認事實，聲稱限期前沒有回應，其實從沒有問我，《女性Seven》這樣的話，到底哪裏是真哪裏是假，完全搞不清楚吧？我覺得這樣非常失禮！」他還呼籲外界抵制《女性Seven》，希望網民不要浪費寶貴金錢。他最後還加多一句「沒有買廁紙」，斥報道內容失實。