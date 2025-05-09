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娛樂

《功夫》粉絲 泰星BK恨拍周星馳喜劇 PP難忍笑被趕走

BK恨拍周星馳喜劇 PP狂笑場被趕走

【明報專訊】泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》Billkin（BK）與PP Krit（PP）睽違兩年再度合作，主演泰國喜劇《關於我和鬼變成家人的那封利是》，本月8日在港上映，BK與PP日前來港接受本地傳媒訪問。BK透露自小愛看港產喜劇，特別鍾情周星馳自編自導自演的《功夫》，PP則表示在片場未能忍笑，故被BK趕離場。

《關於我和鬼變成家人的那封利是》改編自台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，由《去吧！女神兵團》、《嚇鬼阿嫂》班底製作，BK與PP主演，講述熱血線人阿文（Billkin飾）陰差陽錯撿到男同志迪迪（PP Krit飾）的冥婚利市，意外獲得「婚約」。阿文為保性命，無奈答應婚事，但為早日擺脫迪迪，阿文決定與這名「鬼老公」攜手調查迪迪的死亡真相，好讓他能安息投胎。

BK與PP再次合作，前者稱最大挑戰是要搞笑，幸好拍檔是PP，所以感覺既新鮮又熟悉。PP則大讚BK「比以前更加靚仔」，自言相隔4年再次演戲，與BK默契十足，過程愉快又順利。被問到二人在戲中誰更搞笑？他們稱不知道，但BK指PP私下為人有趣，「他會細心留意其他人的表情及動作，繼而模仿來搞笑」。再問他們拍攝時有否因無法忍笑而NG？PP承認二人很多時都忍不住笑場，試過休息10分鐘才能繼續拍，他又說：「有一幕BK跳鋼管舞，真的非常好笑，BK見我笑不停，直接趕我出片場，以免影響他演出。」

讚許光漢林柏宏「好靚仔」

據悉BK與PP開拍前花了兩三個月籌備，參與工作坊研討劇本及角色。BK稱私下很喜歡周星馳的《功夫》，至少看過10次，「說到香港喜劇，即時想起周星馳；我小時候很頑皮，坐不定，唯一能坐定的方法就是看《功夫》，所以爸爸經常播放給我看」。BK稱香港電影在泰國很有名，有機會的話很想演出港片，若能與星爺合作更是榮幸。

新片改編自《關於我和鬼變成家人的那件事》，監製 Banjong Pisanthanakun透露在香港國際電影節觀看原版，覺得十分有趣，包含不同元素，如鬼魂及查案，當下即想到很適合BK與PP演出。他表示泰國版沒有跟足原著，加入許多泰國獨有元素。PP讚原作主角許光漢與林柏宏「好靚仔，好鍾意他們！」

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕泰國電影 關於我和鬼變成家人的那封利是 Billkin（BK）、PP Krit（PP）

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