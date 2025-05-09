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娛樂

《魷魚遊戲3》拉隊美國宣傳 李政宰投資拍《財閥家的小兒子2》

【明報專訊】香港時間6月1日，影視串流平台Netflix將在美國洛杉磯舉行「2025全球影迷盛會」，昨公布屆時出席活動的演員名單，將於6月27日上架的《魷魚遊戲》第3季榜上有名，包括456號玩家「成奇勳」李政宰將會現身影迷盛會；另外，後者投資的娛樂製作公司Artists Stuido昨宣布開拍韓劇《財閥家的小兒子2》；至於尼爾森收視調查公司日前公布美國首季收視率，《魷魚遊戲2》登頂，最高收視前20位節目，逾半來自串流平台，不過傳統電視台如哥倫比亞廣播公司（CBS）的劇集亦表現優異。

Netflix「2025全球影迷盛會」重點推介今年稍後推出的節目及電影，《星期三》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）、《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）、《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）、《One Piece》新田真劍佑等屆時會悉數現身，當然不少得Netflix史上最高收視的《魷魚遊戲》團隊。據報道後者《魷魚遊戲》的456號玩家「成奇勳」李政宰，會率領「遊戲負責人」李秉憲、120號玩家「賢珠」朴成焄、149號玩家「金子」康愛心及在第2季陣亡的230號玩家「薩諾斯」T.O.P到場。T.O.P於第2季上架前，從未現身為劇集宣傳，僅在播出後接受傳媒訪問。朴成焄自第2季播出後，因在社交媒體上傳AV版《魷魚遊戲》照片遭炮轟，事發至今從未公開露面，下月初兩人到美國出席「2025全球影迷盛會」，勢成為焦點。

另外，李政宰與《12.12：首爾之春》鄭雨盛合資的娛樂製作公司Artists Stuido，將開拍《財閥家的小兒子》第2季。首季由李聖旻與宋仲基主演，講述財閥家族經營的集團，高層被誣陷私吞秘密資金，被暗殺後重生，成為財閥家族的年幼兒子，逐步復仇並侵吞整個集團。《財》劇2022年播出時，最高收視錄得26.9%。據悉第2季會以跨國企業為背景，加入全新角色。Artists Stuido表示新一季會以全球觀眾為目標，現正寫劇本，尚未開始選角，播出日期也未定。《財》劇首季於韓國除了在有線頻道JTBC播放，亦在TVING、Disney+及Netflix上架；香港、新加坡、泰國、印尼、中東、菲律賓等地則經Viu播出，未知第2季轉換製作公司後，會否連發行也改變。

《魷魚》《混沌》美首季收視佔冠亞

另一方面，尼爾森日前公布美國首季收視，前20位逾半來自串流平台節目，以三甲為例，便由Netflix和Prime Video包辦，冠亞軍《魷魚遊戲2》及《混沌少年時》均是Netflix作品，《俠客李奇3》則來自Prime Video。位列第4及第5的《尋蹤者》（Tracker）和《律師無限耆》（Matlock），則在CBS播放。佔第6位的《潛能探案組》（High Potential）於美國廣播公司（ABC）播出。第7至10位順次為《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》、《零日風暴》、《天作不合的我們》及《Landman》，除了後者在串流平台Paramount+上架之外，其餘3劇均在Netflix播出。

相關字詞﹕財閥家的小兒子 李政宰 魷魚遊戲3

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