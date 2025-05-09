【娛樂場】羅力威「復出」頭炮 父女合唱《悠揚一曲》送暖

大女遺傳音樂細胞

羅力威希望再次透過歌曲跟樂迷說故事，表達唱歌在其生活中仍佔據重要位置，「經歷歲月洗禮，我成長了不少，特別是現在有了家庭和小朋友，同時開始經歷身邊親人、朋友、寵物的種種離別。這個時候開始思考成長的意義，甚至提醒自己要懂得珍惜，無悔地為自己人生製造美好的回憶」。

擅長透過鋼琴表達自己情感的羅力威從小覺得琴聲最能打動他，這次「復出」頭炮以大家最熟悉的慢板歌曲為主打，加入兒童合唱團，還有女兒首次粉墨登場與爸爸合唱其中一段，盼新歌可表現出溫暖感覺，「只有我一人的歌聲好像未夠溫度和感染力，小朋友的歌聲是天籟之音，給人滿懷希望的感覺，所以《悠揚一曲》加入了小朋友的合唱部分。Harper的音樂觸覺十分敏銳，很輕易便記住旋律和充滿音樂感，她聽我寫的旋律一次，隔天起牀可以唱出來，因此決定讓她一起參與這首新歌」。

羅力威拍MV表現生硬

羅力威身為唱作人，最希望將自己的感受和經歷透過創作的旋律和歌詞，完整地去表達，音樂是他人生中不可或缺的部分，正如一班歌迷亦是他生活的一部分，歌曲好像他與歌迷的聯繫方式，像老朋友互相問候。羅力威任何時候的創作都會想起歌迷，今年計劃推出更多新歌，「好久不見我的歌迷，有很多未說的話想透過音樂慢慢和他們分享，不論是什麼形式，我仍然想好好唱歌，唱給自己親愛的歌迷聽」。

《悠揚一曲》MV在長洲取景，當日羅力威化身音樂老師，與一班小朋友上課，Harper也有參演。導演笑稱一班小演員和Harper的表現很專業，比起羅力威演得還要自然。羅力威笑言：「5年無拍MV，是有點生硬，好彩有一班小朋友幫我壯膽。拍攝前一晚還失眠，怕自己連累成班小演員OT遲收工。」MV拍攝順利，羅力威鬆一口氣，期望接下來有更多現場演繹新歌的機會。