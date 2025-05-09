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娛樂

陳泳伽聲帶永久受損 樂觀面對聲沙

Winka@COLLAR聲帶永久受損 樂觀接受新聲線

【明報專訊】女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）相隔11個月推出今年首支個人單曲《今期不流行》，透露新歌原本去年推出，不過因身體出現問題而延遲，自爆聲帶永久受損，不能百分百回復昔日聲線，現在睡眠不足和少飲水都會聲沙。她保持樂觀心情，接受與適應新聲線，希望大家會喜歡她的新歌聲。

娛樂組

陳泳伽去年6月推出個人單曲《下回分解》後，一直未見新作，相隔11個月，今年推出首支新歌《今期不流行》，透露原定去年推出此歌，但過去一年身體和聲帶出現問題，因此押後至早前才灌錄，「因為那時身體有些狀况，聲帶亦出現問題，這首歌本身上年推出，一直等身體好的狀態先錄，今次錄歌，都係慢慢錄，仲特登深夜凌晨先錄，帶出脆弱聲線，所以把聲沙沙哋。其實我現在聲帶永遠無得好番，好似出雀斑咁，只可以淡化，要接受永遠同適應現在把聲，𠵱家瞓少咗，飲少水，就會有啲聲沙，不過覺得自己新的聲線都OK，希望大家會喜歡」。

新歌伴苦戀者走出傷痛

《今期不流行》由黃偉文填詞、黃兆銘編曲，陳泳伽有份參與作曲，歌曲以苦戀為主題，希望透過新歌鼓勵在苦戀路上的人，陪伴他們痊癒。陳泳伽說：「大家覺得苦戀好痛苦，不知點樣走出困局，有時要勉勵自己：『今期唔興，唔好再為對方傷太多，要做個開心、堅強嘅人。』我想寫一首歌陪大家痊癒，帶希望畀大家，鼓勵在愛情路上碰釘的人。愛情只是生命裏其中一個範疇，相信之後遇到的人和事，不會比今天差。」

MV挑戰跳現代舞

為呈現歌曲氛圍，MV特意走到大嶼山的長沙泳灘取景，陳泳伽表示這個沙灘，對她來說是個特別回憶和情感的地方，「6年前我還未入COLLAR時，為自己拍cover時搵到這個沙灘。今次拍《今期不流行》MV，我同製作組提議在這處取景，好開心他們真的揀了在這個偏僻的沙灘拍」。她在MV中臨時安排跳現代舞，「現代舞對我來講較陌生，唯有不斷向身邊跳現代舞的朋友問意見，算是個挑戰」。

陳泳伽昨日在社交平台發文感激同行班底的體諒和耐性，「享受作歌的自由時刻，一齊天馬行空好幸福，所有都來得剛剛好，希望冇辜負所有人」。

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