劉小慧曾被兩女嫌長氣 大女蘇君蕎最怕外界評語

劉稱老公兩女天賜禮物

劉小慧與丈夫蘇志威育有兩女君蕎和靖珺，稱是上天給她的最大禮物，「第一大禮物是老公，冇佢就不會有兩個女，他給我一個好完整的豐富人生」。君蕎表示小時候不太理解媽媽，覺得她十分長氣，現時學懂欣賞，「其實媽咪係為我哋好，好佩服佢開live講足成個鐘，好犀利，唔夠佢講」。劉小慧笑言：「冇人鍾意長氣，你唔講多次，佢哋根本當你無到，如果我講一次佢哋就做到，我想講半句𠻹！」

君蕎被問可有被「星二代」標籤影響？她說︰「冇乜大影響，反而對外界聲音比較敏感，會有壓力，驚大家唔知點睇，如果我失敗會點。𠵱家啲評語好激烈，我都有啲怕，但會令自己在這一年再進步。」問到父母給她最實際的幫助是什麼？君蕎說：「他們存在已好足夠。」

娛樂組