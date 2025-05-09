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娛樂

參觀SMTOWN崔始源任導遊 呂爵安獲選最帥成員

【明報專訊】姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）赴韓國拍ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》昨晚播出一集，他們參觀韓國大型娛樂公司SMTOWN，Super Junior成員崔始源擔任導遊，令4子感驚喜外，還被崔始源帥氣外表迷倒。Edan表示人生第一次全程說話望着男人個樣，聽不到對方說什麼。他們笑指始源不是「Good Tour Guy」，因大家視線離不開他。他們跟始源拍照留念時，姜濤趁機大呼「We love you」。

崔始源邀請4子在公司的SM藝人簽名牆上簽名，被問覺得4名MIRROR成員誰最帥時，他笑言一定要選的話會選Edan。被選中的Edan得戚說︰「在出面問4個入面邊個最靚仔，一定是講Edan。真係唔止一次半次係咁，顏值擔當！」崔始源指姜濤和Edan比較帥，是他審美的Style；至於Jeremy與Anson Lo偏向SM標準，比較漂亮。始源對訪談問題逐一認真回答，4子讚大前輩十分親切，將來想成為像對方那樣和藹可親的前輩。

Jeremy感嘆世事無絕對

Jeremy是SM家族粉絲，曾參加SM試鏡，他眼泛淚光感慨說︰「兜兜轉轉用了第二個身分入到這間公司，人生原來真的需要一些時間。那時我最後一個試鏡是去SM，被問年齡時，覺得個夢想好似已經玩完，因他當時18歲，在韓國練習生來講已算年紀大。我眼濕濕是感嘆世事無絕對，好多事肯努力同堅持，就會用第二個方式去回報你。」

娛樂組

相關字詞﹕崔始源 呂濤米Lo Seoul 李駿傑（Jeremy） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤

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