參觀SMTOWN崔始源任導遊 呂爵安獲選最帥成員

崔始源邀請4子在公司的SM藝人簽名牆上簽名，被問覺得4名MIRROR成員誰最帥時，他笑言一定要選的話會選Edan。被選中的Edan得戚說︰「在出面問4個入面邊個最靚仔，一定是講Edan。真係唔止一次半次係咁，顏值擔當！」崔始源指姜濤和Edan比較帥，是他審美的Style；至於Jeremy與Anson Lo偏向SM標準，比較漂亮。始源對訪談問題逐一認真回答，4子讚大前輩十分親切，將來想成為像對方那樣和藹可親的前輩。

Jeremy感嘆世事無絕對

Jeremy是SM家族粉絲，曾參加SM試鏡，他眼泛淚光感慨說︰「兜兜轉轉用了第二個身分入到這間公司，人生原來真的需要一些時間。那時我最後一個試鏡是去SM，被問年齡時，覺得個夢想好似已經玩完，因他當時18歲，在韓國練習生來講已算年紀大。我眼濕濕是感嘆世事無絕對，好多事肯努力同堅持，就會用第二個方式去回報你。」

娛樂組