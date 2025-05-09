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娛樂

姚焯菲忙工作讀書未想拍拖 胡子彤不擔心有代溝「想辦法混熟」

姚焯菲忙工作讀書未想拍拖 胡子彤首合作不怕有代溝

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）、胡子彤、張曼莎及張曼姿聲演新城廣播劇《成長告訴我們的二三事》，首次參與廣播劇的Chantel與胡子彤笑稱鬥做「NG王」。Chantel表示錄廣播劇比想像中難，聲演講求聲線起伏，但她錄完兩段獨白略嫌太平淡，要求重錄，「我懷疑正式錄劇時，會成為4人中的『NG王』，不過我廣東話已有進步，變得流暢，相信錄5集劇可於數小時完成」。劇中角色抗拒拍拖，她表示已18歲，父母不反對她結識異性朋友，但暫時不想談戀愛，「現階段忙工作，又準備升學，暫不想拍拖。（拒絕很多追求者？）又沒有，我暫時沒有追求者，感情講緣分，若追求者在這個時候出現，就是沒緣分」。

33歲胡子彤初次聲演廣播劇，心情戰戰兢兢，但不會給自己太大壓力。跟3名女藝人合作被指有艷福，他表示劇中以大哥哥身分照顧3個妹妹，沒非分之想，現實中也不夠膽，尤其跟Chantel初次見面，驚嚇親對方，會想辦法混熟，大家建立默契。他得知Chantel僅18歲感錯愕，「我跟她有年齡差距，但不擔心有代溝，我以前做過棒球教練，跟學生溝通無問題」。他稱經驗尚淺，視古天樂、林峯為學習榜樣。他默認為林峯個唱擔任嘉賓，但只唱歌不跳舞，「我不夠他Chok，他是天生」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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