姚焯菲忙工作讀書未想拍拖 胡子彤不擔心有代溝「想辦法混熟」

33歲胡子彤初次聲演廣播劇，心情戰戰兢兢，但不會給自己太大壓力。跟3名女藝人合作被指有艷福，他表示劇中以大哥哥身分照顧3個妹妹，沒非分之想，現實中也不夠膽，尤其跟Chantel初次見面，驚嚇親對方，會想辦法混熟，大家建立默契。他得知Chantel僅18歲感錯愕，「我跟她有年齡差距，但不擔心有代溝，我以前做過棒球教練，跟學生溝通無問題」。他稱經驗尚淺，視古天樂、林峯為學習榜樣。他默認為林峯個唱擔任嘉賓，但只唱歌不跳舞，「我不夠他Chok，他是天生」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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