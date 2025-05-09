辦游泳學校親自洗廁所 方力申爆太太葉萱想生女

方力申日前與20年前合演劇集《甜孫爺爺》的「家人」陳秀珠、劉愷威及陳宇琛飯敘，他表示當天大家都沒攜眷出席，傾了4個多小時，好開心。他透露劉愷威女兒「小糯米」曾跟他學游水，現在學很多東西才沒再學；陳宇琛亦打算將女兒Luna交給他學游水。問到將來有子女是否會親自教？他說不會，笑言：「唔知生乜好？」他透露曾跟太太葉萱談過生仔或生女較好，太太擔心生仔將來學游水會很大壓力，因有個游水好叻的爸爸，認為生女比較好。他表示子女識游水與否不重要，最重要健康、開心及樂於助人，「我無諗到咁遠，真正活在當下，只諗明天」。

為太太圓夢 安排與伊藤詩織見面

紀錄片《黑箱日誌》導演兼主角伊藤詩織早前來港舉行分享會，方力申陪太太葉萱出席。葉萱與伊藤詩織同屬性侵案受害者，兩人感同身受相擁痛哭。方力申說太太當日喊得好厲害，電影公司問可否用這些照片，他說無問題，但喊得太厲害的相就不好了。他稱與太太去到現場才知伊藤詩織會現身，即利用人脈關係，在分享會前10分鐘，安排太太在後台與伊藤詩織見面，笑言今次加了很多分，「太太有睇過伊藤詩織寫的書，畀她好多力量，一直想見對方，終於如願以償。她們翌日相約吃飯。這是好事，帶給大家正能量滿滿」。

記者：柯美