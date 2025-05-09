鄧麗君逝世30周年 全球歌迷筠園悼念 最後遺作《情歌最愛夜霧時》6月面世

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鄧麗君逝世30周年，紀念音樂會昨日在金寶山筠園舉行，鄧麗君文教基金會董事長鄧長富（鄧麗君三哥）、大哥鄧長安、侄女鄧永佳，以及從日本飛來的經理人舟木稔出席，與來自台灣、香港、日本、新加坡、大馬、泰國、溫哥華等世界各地歌迷，一起緬懷這位永遠的樂壇天后。

「親愛愛樂」現場演奏經典名曲

南投「親愛愛樂」樂團在現場演奏鄧麗君經典名曲，包括《小城故事》、《甜蜜蜜》，以及鄧麗君生前也唱過的台灣民謠《燒肉粽》等，現場掌聲不斷。鄧長富特別向他們致謝，「我們延續妹妹生前的大愛精神，透過音樂做公益、做慈善。『親愛愛樂』的到來，為這場思念增添了更多感動」。

92歲舟木稔擔任鄧麗君日本經理人逾23年，他特別到台灣為鄧麗君上香。他接受訪問表示：「這次是來報告自己還健康、還可以來看她，也表達對她的感謝。」他跟鄧麗君共事23年，對她第一印象是非常文靜，很有氣質跟品格的女生。一起工作之後，發現她是很強勢、勇於表達意見。他讚鄧麗君孝順，對家人很照顧，是很難得的女生。還有對身邊同事很貼心，會送禮物給大家，很多新人都想在她身邊一起工作。

92歲日經理人難忘最後一次通話

舟木稔提到最難忘的事，是在鄧麗君離世前一周的最後一次通電話。他記得是1995年的4月底，他接到鄧麗君打來的電話，兩人互相問候，當時鄧麗君想要確認一個錄音行程，是在香港還是台灣錄音？他們約定「下周我們見面吧！」沒想到隔一周後，他竟在新聞上看到鄧麗君在棺木裏面，感到非常難過，他說：「一開始以為是假消息，腦海一片空白，以後都無法再見面。」

「還是國際巨星 大家永不忘記」

舟木稔表示30年過去，他偶爾會夢見鄧麗君，「她是我見過最溫柔、最敬業的歌手」。他看到現場眾多歌迷到場，感動表示30年後還是有這麼多人喜歡她、愛戴她，也有很多日本年輕朋友傳唱她的歌。他想對鄧麗君說的話是：「現在你還是國際巨星，永遠不會被大家忘記。」鄧麗君從未曝光的遺作《情歌最愛夜霧時》將於6月發行，鄧長富稱在日本唱片公司的音樂庫房發現，去年得知此信息，很驚喜也很期待。