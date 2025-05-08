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娛樂

【開箱】《再幫個小忙》查案網紅再緝兇

【明報專訊】《小心幫忙》（A Simple Favor）由《凸務Madam》保羅菲（Paul Feig）執導，《寡佬飛行日記》安娜簡德烈（Anna Kendrick）伙拍《花邊教主》碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演，講述單親媽媽追查失蹤好友下落，卻揭發了一宗命案，集懸疑與黑色幽默於一身，2018年上映時刀仔鋸大樹成功，以2000萬美元小本最後收近億美元。7年過去，碧琪跟丈夫賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）已成為荷李活最有權勢的明星夫婦，去年底卻爆出碧琪控告《痛愛完成式》導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）性騷擾並策劃抹黑她的行動，後者又反控對方誹謗，未知是否受此事影響，《小》片續集《再幫個小忙》（Another Simple Favor）本月1日在串流平台Prime Video上架，在爛番茄網站無論專業影評和觀衆評分，都遠不如上集。

突然出獄結婚 邀做伴娘

《再幫個小忙》以《小心幫忙》結局5年後為時間背景，講述Stephanie（安娜簡德烈飾）轉型為專研罪案的網紅，並出書講述跟Emily（碧琪麗芙莉飾）的友情及其入獄經過；在簽書會活動上，本應在囚的Emily突然現身，聲稱將在意大利卡普里島舉行婚禮，還邀請Stephanie擔任伴娘；出於好奇及書商盼她催谷銷量的壓力，於是答允了Emily的邀請。抵埗後Stephanie發現Emily的未婚夫Dante（莫朗尼飾）來自當地極富裕的黑幫家族；Emily的前夫Sean（亨利高定飾）及兒子Nicky、Emily母親Margaret（伊莉莎伯柏堅斯飾）和阿姨Linda（艾麗遜珍寧），以及Dante家族的死對頭Matteo均在賓客之列。婚禮舉行前Sean離奇死於酒店房間，婚禮上Dante燒掉婚前協議書，Stephanie其後目睹他被槍殺，她更成為頭號嫌疑犯；Emily殺性不改？還是真兇另有其人？

《再幫個小忙》繼續由上集的謝茜嘉沙薩（Jessica Sharzer）編劇，除了安娜簡德烈、碧琪麗芙莉及亨利高定（Henry Golding）等原班人馬，在上集扮演Emily母親Margaret的珍施瑪（Jean Smart），未知是否近年憑《職業槍手》人氣急升片約不絕，所以續集改由《談談情錫錫狗》伊莉莎伯柏堅斯（Elizabeth Perkins）演出。扮演Linda的《頭號外交官》艾麗遜珍寧（Allison Janney）是資深演員，曾經憑《冰之驕女》拿下奧斯卡最佳女配角；飾演Dante的意大利男星莫朗尼（Michele Morrone），以Netflix的情色電影《禁室365天》嶄露頭角。整體而言演出陣容比上集有過之而無不及。

結局留伏筆 有望拍第3集

《小心幫忙》優點是混合黑色喜劇與懸疑元素，而且塑造Stephanie與Emily兩角很成功，前者看來有點傻氣，其實很有偵探頭腦；Emily美艷、神秘又氣場強大。她倆亦敵亦友的關係饒富趣味，這方面在續集亦保留下來，而且更添神秘感，譬如甫開場不久，Emily突然出現，還安排慢鏡頭讓她步向Stephanie，氣勢與神秘感兼備，觀衆會不斷猜測她如何從監獄脫身，為什麼要害她入獄的Stephanie當伴娘，不免覺得Emily必定有所圖。雖然《再幫個小忙》的懸念只是重複《小心幫忙》套路，利用「三胞胎」不斷扭橋，邏輯卻似通非通，但算拍得繽紛熱鬧。意大利美景，加上兩名女主角每場戲都變裝，可說目不暇給。爛番茄網站觀衆評分只有40%，碧琪麗芙莉因《痛愛完成式》事件形象受創，跟安娜簡德烈亦傳不和，可能影響了觀衆印象。不過，導演保羅菲在《痛》片事件上極力維護碧琪，不少影評人認為《小心幫忙》是碧琪在《花邊教主》以外的代表作，加上《再幫個小忙》結局留下伏筆，又轉交由Prime Video發行，看來拍第3集可期。

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