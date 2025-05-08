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娛樂

力壓《毒劫》 德國片《域外營救》Netflix收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布4月28至5月4日的一周收視成績；《毒魔》湯哈迪（Tom Hardy）主演的《毒劫》錄得2650萬觀看次數，蟬聯英語電影收視冠軍，《荒野謎屍》及《啄木鳥伍迪》分佔亞季。德國片《域外營救》講述兒子在美國領事館失蹤，特種部隊退伍軍人薩哈竭盡一切尋找兒子，卻發現了黑暗陰謀，上周共3830萬觀看次數，不但在非英語電影收視榜稱冠，亦是上周Netflix最多人收看的節目；日本片《新幹線驚爆倒數》以1050萬觀看次數蟬聯亞軍，印度《珠寶大盜：神偷出馬》則佔季軍。

《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）創作及主演的《他們的春夏秋冬》本月1日上架，4天錄得1190萬觀看次數，在英語節目收視榜登頂，《安眠書店5》以1090萬觀看次數緊隨其後，《蘭森峽谷》則佔第3位。非英語節目方面，阿根廷劇《深空永航》以1090萬觀看次數稱冠，韓劇《弱美男英雄2》緊隨其後，首季亦位列第5；法國動畫《阿斯特克斯與奧貝里克斯：首領爭奪戰》與西班牙劇《園藝謎情》分佔季殿。第6至10位順次為韓劇《比天堂還美麗》和《機智住院醫生生活》、瑞典劇《玻璃謎城》、韓劇《苦盡柑來遇見你》和巴西紀錄片集《悲劇預言：巴西3054航班空難》。

相關字詞﹕Netflix收視 域外營救 毒劫

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