力壓《毒劫》 德國片《域外營救》Netflix收視登頂

《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）創作及主演的《他們的春夏秋冬》本月1日上架，4天錄得1190萬觀看次數，在英語節目收視榜登頂，《安眠書店5》以1090萬觀看次數緊隨其後，《蘭森峽谷》則佔第3位。非英語節目方面，阿根廷劇《深空永航》以1090萬觀看次數稱冠，韓劇《弱美男英雄2》緊隨其後，首季亦位列第5；法國動畫《阿斯特克斯與奧貝里克斯：首領爭奪戰》與西班牙劇《園藝謎情》分佔季殿。第6至10位順次為韓劇《比天堂還美麗》和《機智住院醫生生活》、瑞典劇《玻璃謎城》、韓劇《苦盡柑來遇見你》和巴西紀錄片集《悲劇預言：巴西3054航班空難》。