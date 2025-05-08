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娛樂

25度訪日 湯告魯斯紅氈簽名合照3小時

【明報專訊】基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）執導、湯告魯斯（Tom Cruise）主演最後一集的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning），本月23日在美國開畫，香港提早一天上映，全球宣傳之旅前日率先在東京揭開序幕，62歲湯告魯斯偕導演及演員西蒙柏奇（Simon Pegg）、寶姬曼迪芙（Pom Klementieff）、希莉艾維（Hayley Atwell），以及格他遜戴維斯（Greg Tarzan Davis）出席東京都廳舉行的首映禮，吸引逾千粉絲冒雨捧場，一向親民的湯告魯斯在紅地氈跟日迷簽名及自拍留念，互動過程長達3小時，令粉絲滿載而歸。

湯告魯斯相隔3年再次訪日，亦是他入行以來第25次到當地宣傳，東京都知事小池百合子現身致辭並歡迎眾星光臨。除了湯告魯斯之外，同片拍檔均表示首次欣賞《最終清算》，對於整個系列拍足29年，終於來到結局一刻，既感動又不捨。首映禮結束後，台前幕後昨日再現身記者會，導演基斯杜化麥格里提到新片兩場高難度動作戲，一是湯告魯斯在2400米高空、時速達225公里的飛機翼上攀爬，他憶述拍攝情况：「強風加上氣壓，令我幾乎無法呼吸，必須運用全身每一塊肌肉的力量，才能完成這個鏡頭。」另一場是潛水戲，由於湯告魯斯穿著特製面罩和潛水衣，每次拍攝只能維持10分鐘，隨時有生命危險。

在問答環節上，日本男團Travis Japan隊長宮近海斗代表TBS電視台節目率先舉手發問：「你如何保持拍戲的動力？能量來自哪裏？」湯告魯斯回答：「我一直認清目標，不斷攀登高峰，不惜代價去實現它。人生就是一場冒險，所以我樂意接受任何挑戰。」

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