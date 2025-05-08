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娛樂

金賽綸錄音稱中二失身 遺屬向金秀賢提告 事務所稱AI偽證屬「新型犯罪」 反告誹謗

【明報專訊】《淚之女王》金秀賢與《殺手代父》金賽綸未成年拍拖的風波，昨日有新發展，金賽綸遺屬透過代表律師夫志錫及YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）主持金世義再次召開記者會，公開長達一個半小時的錄音，宣稱是金賽綸死前一個月與美國友人的對話，稱跟金秀賢「在中二寒假首次發生性關係」，藉以控告男方違反《兒童福利法》。金秀賢一方隨即否認，表示有證據顯示該錄音由AI合成，屬於「新型犯罪」，反控金賽綸遺屬誹謗。

金賽綸今年2月陳屍寓所，終年24歲，遺屬其後透過「橫豎」頻道公開她15歲開始跟金秀賢拍拖6年的證據，包括二人親暱合照，男方原本否認，其後改稱二人由2019年夏天到2020年秋天交往，強調當時女方已成年；金秀賢更入稟首爾中央地方法院，控告遺屬及「橫豎」誹謗，索償120億韓圜（約6350萬港元）。

金賽綸友人美國遇襲受傷

金賽綸遺屬昨日召開記者會反擊，透過律師夫志錫和「橫豎」主持金世義公開一段宣稱是今年1月10日金賽綸與友人在美國新澤西州某咖啡店的對話錄音，內容提到她自稱與金秀賢「在中二寒假首次發生性關係，現在回想起來，覺得自己是被迫的」；又指拍拖期間，金秀賢承認與其他女星交往，甚至向她展示牀照。最令她感震驚的是，金秀賢亦有偷拍他倆性交的照片，令她擔心日後受到威脅。夫志錫律師指出，金秀賢此舉已違反《兒童福利法》，遺屬決定入稟提告。

金世義表示，金秀賢一方亦早知錄音內容，所屬事務所Gold Medalist高層出價40億韓圜（約2200萬港元）提出收購但不果，直至5月1日，金賽綸友人在美國遇襲受傷，被兩名來自韓國及中國籍朝鮮族人狂插9刀，據報FBI已接手調查案件。夫志錫律師即場展示傷者的醫療報告，顯示他的頭部、肩膀、手掌及手指等均有傷痕，合共縫了32針。由於生命受到威脅，傷者家屬要求公開錄音。

記者會結束後，代表金秀賢的LKB & Partners律師行隨即發表聲明，指有關錄音屬於偽造，並透露持有人曾以此勒索Gold Medalist，事務所認定該錄音為AI合成，拒絕對方要求，又批評遺屬及「橫豎」透過記者會虛構事實、損害金秀賢名譽，已經構成誹謗罪行，決定提出刑事起訴，並與執法機構合作，務求令他們受到法律制裁。

YouTuber質疑傷者醫療報告真偽

除了Gold Medalist提告，被指為金秀賢「洗白」的另一YouTuber李鎮浩亦同日爆料，自稱錄音持有人在4月5日以「Kevin Oh」之名接觸他，其後發現對方另有假名「Carl」及虛報職業，認定此人是專業騙徒。根據對方說法，去年11月他在新澤西州一家韓式小食店認識金賽綸，今年1月女方問他借4500美元（約3.5萬港元），雙方約定在咖啡店見面，因此錄下對話內容。

李鎮浩聲稱透過專業檢測，證明有關錄音為AI合成，「女方聲音雖似金賽綸，事實並非原始錄音」；他又質疑記者會公開「傷者」的照片及醫療報告真偽，強調類似照片可以透過搜尋網站輕易找到，暗示對方有「偷圖」之嫌，說法跟Gold Medalist如出一轍。

相關字詞﹕橫豎研究所 金秀賢 金賽綸

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