【娛樂場】鄭丹瑞電影滄海遺珠成音樂劇《三．八》

陳恩碩向來一手包辦舞台劇編劇、導演、監製、作曲及填詞工作，《三•八》是繼前年音樂劇《大象的告別式》後，再次退居製作人身分，未有參與導演和創作的劇目。他表示：「推動本地音樂劇發展是我一直以來的心願，除推出自己原創作品外，亦希望能夠發掘更多有潛力，值得更多人認識的音樂劇創作人，將他們的心血呈現觀眾眼前。早前我聽到旦哥分享《三•八》這個新奇有趣的故事時，覺得如獲至寶，十分感謝旦哥信任，接受我提議將它變成音樂劇。」

鄭丹瑞有100個老闆走寶的故事

《三•八》講述38歲、28歲、18歲的3個女人，分別為着不肯長大的丈夫、對愛情的貪婪、對「出pool」的渴求而煩惱。街上心神恍惚的3人，釀成一宗嚴重交通意外。她們在十字路口指罵對方之際，回頭一看，才驚覺自己的肉身被救護員抬上了救護車，3女昏迷不醒……眼見死神已經在醫院的角落向她們招手，但各自埋藏着一個在離開世界前必須解決的心事。

鄭丹瑞表示搞創作幾十年，從來不是順風順水，被拒絕的次數不少，因此留低了很多自我感覺良好，但又未有老闆垂青的電影故事大綱，「我曾打算寫一本書叫《100個老闆走寶的電影故事》。有次跟我『師傅仔』陳恩碩談起，他拍案而起：『這些滄海遺珠，可以做音樂劇喎！』我講一個，他要一個，數數手指，足夠他未來3年做不同類型音樂劇的存貨量。第一個被老闆拒絕，『師傅仔』照單全收的故事就是《三•八》」。

詹瑞文自言與陳恩碩頗有淵源，對方小時候欣賞過他創作和演出的兒童音樂劇後，對劇場產生濃厚興趣，開始接受音樂劇訓練，由台前做到幕後。後來他欣賞陳恩碩創作的音樂劇《我和青天有個秘密》，發現這個充滿熱情的年輕人跟他一樣，希望開闢一條屬於自己的創作路，開始互相交流。今年「登陸」（60歲）的詹瑞文希望透過與更多年輕演員和創作人合作，分享經驗，擦出火花。