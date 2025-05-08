明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】鄭丹瑞電影滄海遺珠成音樂劇《三．八》

【明報專訊】爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom）出品及監製音樂劇《三．八》，由詹瑞文執導，編劇李智達，袁愛欣任音樂總監，姚焯菲、MIRROR成員邱傲然、COLLAR成員陳泳伽、連詩雅、黃浩然、P1X3L成員吳啟洋和海兒主演，將鄭丹瑞（旦哥）原創，圍繞3女生的溫情荒誕喜劇，以《戀愛預告》、《甜蜜蜜》、《羅生門》和《相信一切是最好的安排》等接近20首流行曲串連，以Jukebox Musical（點唱機音樂劇）形式呈現，6月13日至21日假西九文化區戲曲中心大劇院上演。

陳恩碩向來一手包辦舞台劇編劇、導演、監製、作曲及填詞工作，《三•八》是繼前年音樂劇《大象的告別式》後，再次退居製作人身分，未有參與導演和創作的劇目。他表示：「推動本地音樂劇發展是我一直以來的心願，除推出自己原創作品外，亦希望能夠發掘更多有潛力，值得更多人認識的音樂劇創作人，將他們的心血呈現觀眾眼前。早前我聽到旦哥分享《三•八》這個新奇有趣的故事時，覺得如獲至寶，十分感謝旦哥信任，接受我提議將它變成音樂劇。」

鄭丹瑞有100個老闆走寶的故事

《三•八》講述38歲、28歲、18歲的3個女人，分別為着不肯長大的丈夫、對愛情的貪婪、對「出pool」的渴求而煩惱。街上心神恍惚的3人，釀成一宗嚴重交通意外。她們在十字路口指罵對方之際，回頭一看，才驚覺自己的肉身被救護員抬上了救護車，3女昏迷不醒……眼見死神已經在醫院的角落向她們招手，但各自埋藏着一個在離開世界前必須解決的心事。

鄭丹瑞表示搞創作幾十年，從來不是順風順水，被拒絕的次數不少，因此留低了很多自我感覺良好，但又未有老闆垂青的電影故事大綱，「我曾打算寫一本書叫《100個老闆走寶的電影故事》。有次跟我『師傅仔』陳恩碩談起，他拍案而起：『這些滄海遺珠，可以做音樂劇喎！』我講一個，他要一個，數數手指，足夠他未來3年做不同類型音樂劇的存貨量。第一個被老闆拒絕，『師傅仔』照單全收的故事就是《三•八》」。

詹瑞文自言與陳恩碩頗有淵源，對方小時候欣賞過他創作和演出的兒童音樂劇後，對劇場產生濃厚興趣，開始接受音樂劇訓練，由台前做到幕後。後來他欣賞陳恩碩創作的音樂劇《我和青天有個秘密》，發現這個充滿熱情的年輕人跟他一樣，希望開闢一條屬於自己的創作路，開始互相交流。今年「登陸」（60歲）的詹瑞文希望透過與更多年輕演員和創作人合作，分享經驗，擦出火花。

上 / 下一篇新聞