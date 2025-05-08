53歲袁詠儀無懼再懷孕 恨伙年輕人合作 助破18歲子代溝

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

袁詠儀（靚靚）表示拍《OMG！阿媽有喜》過程十分開心，只是最初不太習慣較慢的工作節奏，「只得我一個香港演員，初初也不習慣，心想可不可以拍快一點？不過又很明白當地文化」。

黃潔琪被「阿媽」氣場嚇倒

為與「女兒」黃潔琪的對手戲效果更好，袁詠儀提議對方某些場口加快對白節奏，「如果同阿媽駁嘴，唔可以慢，慢咗感覺就爭啲，駁嘴要即刻駁，駁到阿媽鬧唔到先叫好」。黃潔琪大讚「阿媽」袁詠儀好好，「拍攝前知道是靚靚姐，其實勁緊張，驚講對白食螺絲，拍完第一場戲後，反而覺得有靚靚姐響度就唔驚，NG好少」。她首次與袁詠儀見面時，不敢主動開口，最終由袁詠儀開口打破隔膜，「因為靚靚姐有氣場，我成個人驚到靜靜立正」。現實中黃潔琪有家姐和妹妹，稱參演這套戲時，心想如果媽媽現在生多個，她一定接受不到，驚母親當高齡產婦好辛苦。

53歲袁詠儀反而不介意忽然有喜，「因為本身好鍾意小朋友，但我咁嘅歲數，真的要有一個計劃去做先得，養和教很大責任」。她表示經常和18歲兒子張慕童說，現在已是獨立個體，身為母親也理不到太多，已盡了做父母的責任，後面的路由他自己去行，「如果我𠵱家有咗的話，都希望可以陪到18歲」。

袁詠儀唔急抱孫 倡兒子放眼世界

袁詠儀承認曾和老公張智霖討論再生仔一事，「大家都知道張生幾佛系㗎啦！如果我有咗，佢真係冇所謂，其實50歲之前我都仲好想，老公只提了一句，問我係咪唔記得考學校係點？無奈個天覺得，我都係照顧一條友就夠喇！有段時間我想生多個，有和當時8歲的兒子講有此計劃，最終失敗，個仔喊得痛苦過我，唔緊要啦！都努力過」。她稱張智霖經常講，過多幾年有機會抱孫，她則認為兒子應先放眼世界，「即係唔急，可以過多幾年先，當然不希望他30歲才生，到時我驚冇力幫手湊，畀咪湊，唔畀咪玩囉！」

袁詠儀直認與張慕童有代溝，「點會冇呀，梗係有啦！我已盡量扮後生，爭在未響屋企著短裙」。她爆老公除了頭髮和鬚根白，基本上個腦沒有老過，仍很年輕，十分貼合兒子想法，「他們感情較好，初初有妒忌，現在沒有了。好處是我比較嚴厲少少，有時跟兒子有衝突，老公可擔當緩衝的橋樑，有時想知個仔啲嘢，唯有在老公口中套出來，佢由兒子出世開始就做好人，冇做過壞人，我仍然覺得個仔終有一日當了父親會明白，身為父母不可以隨意放手，沒有規矩」。

呻被誤會好惡 無新導演找合作

對於馬來西亞電影市場比香港蓬勃，袁詠儀亦讚馬來西亞好，「天氣好，工作人員又好有力量，馬拉人與本地華人好融洽，不會因見你來自其他地方而感抗拒，什麼都有得食」。可會慨嘆港產片量愈來愈少？她認為每個地方都有轉變期，「現在好似另外一個年輕時代，睇到最近有好多新題材電影，有好多新導演，以前那批導演都是由這樣開始做，新導演開始將香港好多不同文化繼續拍出來，我覺得要一步一步來，不止香港電影，個大氣候都係咁，大家努力吧！」

袁詠儀笑言經常被形容到好惡、好兇狠，沒有新導演找她合作，其實她不止溫柔，還很善解人意，亦好想和新導演合作，「想探索舊一代與新一代溝通及想法的分別，讓我知道現在的世界是怎樣，方便我和兒子溝通」。

場地提供：MCL K11 ArtHouse

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com