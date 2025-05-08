明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

53歲袁詠儀無懼再懷孕 恨伙年輕人合作 助破18歲子代溝

53歲袁詠儀唔介意忽然有喜 跟18歲囝囝有代溝 指張智霖「佛系」

【明報社評】53歲袁詠儀於馬來西亞電影《OMG！阿媽有喜》與當地演員黃潔琪（Miko）演母女，希望透過與年輕演員及導演合作，了解新一代想法，助她與18歲兒子張慕童破代溝，現在要靠老公張智霖任橋樑角色。她稱現實中不怕突然有喜，自爆50歲前曾嘗試生多個，可惜未能成功，令兒子失望爆喊。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

袁詠儀（靚靚）表示拍《OMG！阿媽有喜》過程十分開心，只是最初不太習慣較慢的工作節奏，「只得我一個香港演員，初初也不習慣，心想可不可以拍快一點？不過又很明白當地文化」。

黃潔琪被「阿媽」氣場嚇倒

為與「女兒」黃潔琪的對手戲效果更好，袁詠儀提議對方某些場口加快對白節奏，「如果同阿媽駁嘴，唔可以慢，慢咗感覺就爭啲，駁嘴要即刻駁，駁到阿媽鬧唔到先叫好」。黃潔琪大讚「阿媽」袁詠儀好好，「拍攝前知道是靚靚姐，其實勁緊張，驚講對白食螺絲，拍完第一場戲後，反而覺得有靚靚姐響度就唔驚，NG好少」。她首次與袁詠儀見面時，不敢主動開口，最終由袁詠儀開口打破隔膜，「因為靚靚姐有氣場，我成個人驚到靜靜立正」。現實中黃潔琪有家姐和妹妹，稱參演這套戲時，心想如果媽媽現在生多個，她一定接受不到，驚母親當高齡產婦好辛苦。

53歲袁詠儀反而不介意忽然有喜，「因為本身好鍾意小朋友，但我咁嘅歲數，真的要有一個計劃去做先得，養和教很大責任」。她表示經常和18歲兒子張慕童說，現在已是獨立個體，身為母親也理不到太多，已盡了做父母的責任，後面的路由他自己去行，「如果我𠵱家有咗的話，都希望可以陪到18歲」。

袁詠儀唔急抱孫 倡兒子放眼世界

袁詠儀承認曾和老公張智霖討論再生仔一事，「大家都知道張生幾佛系㗎啦！如果我有咗，佢真係冇所謂，其實50歲之前我都仲好想，老公只提了一句，問我係咪唔記得考學校係點？無奈個天覺得，我都係照顧一條友就夠喇！有段時間我想生多個，有和當時8歲的兒子講有此計劃，最終失敗，個仔喊得痛苦過我，唔緊要啦！都努力過」。她稱張智霖經常講，過多幾年有機會抱孫，她則認為兒子應先放眼世界，「即係唔急，可以過多幾年先，當然不希望他30歲才生，到時我驚冇力幫手湊，畀咪湊，唔畀咪玩囉！」

袁詠儀直認與張慕童有代溝，「點會冇呀，梗係有啦！我已盡量扮後生，爭在未響屋企著短裙」。她爆老公除了頭髮和鬚根白，基本上個腦沒有老過，仍很年輕，十分貼合兒子想法，「他們感情較好，初初有妒忌，現在沒有了。好處是我比較嚴厲少少，有時跟兒子有衝突，老公可擔當緩衝的橋樑，有時想知個仔啲嘢，唯有在老公口中套出來，佢由兒子出世開始就做好人，冇做過壞人，我仍然覺得個仔終有一日當了父親會明白，身為父母不可以隨意放手，沒有規矩」。

呻被誤會好惡 無新導演找合作

對於馬來西亞電影市場比香港蓬勃，袁詠儀亦讚馬來西亞好，「天氣好，工作人員又好有力量，馬拉人與本地華人好融洽，不會因見你來自其他地方而感抗拒，什麼都有得食」。可會慨嘆港產片量愈來愈少？她認為每個地方都有轉變期，「現在好似另外一個年輕時代，睇到最近有好多新題材電影，有好多新導演，以前那批導演都是由這樣開始做，新導演開始將香港好多不同文化繼續拍出來，我覺得要一步一步來，不止香港電影，個大氣候都係咁，大家努力吧！」

袁詠儀笑言經常被形容到好惡、好兇狠，沒有新導演找她合作，其實她不止溫柔，還很善解人意，亦好想和新導演合作，「想探索舊一代與新一代溝通及想法的分別，讓我知道現在的世界是怎樣，方便我和兒子溝通」。

場地提供：MCL K11 ArtHouse

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞