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娛樂

【開箱】《比天堂還美麗》探討生死 誰說上天堂一定幸福？

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC上月19日推出新劇《比天堂還美麗》，由《耀眼》83歲資深女星金惠子伙拍《我的出走日記》孫錫九演出，故事講述一對老夫妻死後在天堂重遇，可是丈夫外表停留在30多歲的模樣，妻子則以80歲樣子示人，二人雖活在天堂，卻不如想像般幸福快樂，藉以探討生死課題。香港觀眾可以在影視串流平台Netflix收看《比天堂還美麗》。

毒舌妻以為下地獄

新劇由《耀眼》導演金鉐潤、編劇李楠生和金秀珍再度合作，同劇演員金惠子及韓志旼演出，難怪默契十足。金惠子在記者會透露，看過孫錫九主演《我的出走日記》後，相信對方能駕馭角色，因此欽點對方演出。由於台前幕後陣容強勁，開播前備受關注，收視亦不負眾望，截稿前播出6集，最高收視達6.6%，順利打入Netflix全球非英語節目收視榜十大位置。

《比天堂還美麗》講述李海淑（金惠子飾）的丈夫高樂俊（孫錫九飾）年輕時遇上意外，導致半身不遂，需要長期臥牀，海淑肩負家庭重擔，只好靠放貸為生，甚至前往債仔喪禮，向死者家屬收數。她因經常捱罵而變得強悍又毒舌，但內心仍然善良，不忍債仔的女兒李英愛（李姃垠飾）被虐待，於是收養她。樂俊離世後不久，海淑亦與世長辭，她自以為死後下地獄，卻意外獲准上天堂。想起老伴生前稱讚她80歲的樣子最漂亮，於是選擇以這個年紀的面貌在天堂生活，豈料丈夫卻以30多歲的樣子出現。從那一刻起，海淑的天堂就變成了「地獄」。

神秘女子身分成謎

劇中描述的天堂，有不少新穎設定，例如上天堂的人會經過類似入境處審查、不可攜帶任何人間物品，但可自行選擇以何種面貌生活，亦可選擇與誰同住，甚至保留生前記憶等。天堂設有「生活支援中心」，負責提供各式服務，生活費則以人間積累的善德計算。天堂也有規條，例如不准罵人、打架，連粗口手勢也不能做，由於天堂佈滿閉路電視，若犯戒達10次，就會被送往地獄受苦。海淑眼見丈夫「回春」，自己卻老態龍鍾，眼見身分不明的女子小絮（韓志旼飾）突然出現，加上毒舌本性難改，導致終日犯規，最終被送往地獄。第5及6集展現地獄模樣亦相當貼地，例如新增專為犯下不倫及網暴的人而設「新地獄」。

《比天堂還美麗》以輕鬆感人方式探討生死話題，故事提到寵物死後上天堂，等待主人重聚，牠們大部分時間以人類形象在天堂生活，直至主人穿越「彩虹橋」，牠們即變回原形奔向主人，場面催淚感人。另一情節講到小販長期帶着患有失智症妻子外出工作，某日小販罹患癌症，自知時日無多，於是與妻一起跳海自盡。死後被判下地獄的小販，偷闖天堂為見妻一面，才知對方獲救，藉以帶出即使夫妻或父母，都沒有權利決定家人生死。

老妻少夫似「婆孫戀」

劇集最大看點是海淑的天堂生活，自己80歲如何面對30多歲丈夫？她在天堂遇到不同的人，透過互動讓她在天堂愉快地生活。扮演海淑的金惠子有超過60年演戲經驗，與孫錫九談情就似合演「婆孫戀」，但感情控制得宜，不會感覺突兀。孫錫九扮演個性純真的樂俊，悉心保護並協助妻子適應天堂生活，表現恰到好處，他在海淑面前裝可愛的表情很有趣。韓志旼飾演小絮原本要下地獄，被樂俊拯救才可留在天堂。她失去生前記憶，一度被海淑誤認是英愛，究竟她的真實身分是誰，成為全劇最大懸念。

相關字詞﹕孫錫九 金惠子 韓劇 比天堂還美麗 開箱

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