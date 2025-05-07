《黑白大廚》得獎後 白種元暫別幕前專心營商

白種元昨日就連串醜聞，拍片向公眾道歉，承諾就公司內部問題進行檢討、反省及改進，並為加盟店及合作伙伴提供協助。白種元提到拍攝電視節目期間，若因個人言論或行為導致他人受到傷害，就是他的責任及失誤，「得到觀眾喜愛，應該更加謙虛，抱歉令大家失望」。白種元宣布完成手上拍攝工作後，將會暫停所有演藝活動，專心處理公司事務。消息曝光後，有網民擔心《黑白大廚2》製作受到影響。有傳《黑白大廚2》已於上月開拍，白種元繼續擔任評審。Netflix日前表示，第2季上架日期未定。白種元亦主持其他節目如《生意天才白社長3》及《南極的廚師》，前者仍在趕拍，後者已完成製作，兩者皆未落實播出日期。

提到前晚舉行百想藝術大獎，有線頻道JTBC直播收視錄得2.8%。韓劇《苦盡柑來遇見你》女主角IU失落視后惹熱議，有粉絲表示遺憾，指她3度提名，每次都遇勁敵，亦有人指她演技未夠班，失獎合情合理。