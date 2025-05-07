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娛樂

Blackpink三缺一Lisa性感惹禍 Rihanna挺肚現身Met Gala宣布懷第3胎

【明報專訊】美國時尚界年度盛事Met Gala昨日在紐約大都會藝術博物館舉行，吸引超過200位名人明星參與，今屆展覽主題是「極致：訂製黑人時尚」（Superfine: Tailoring Black Style），韓國女團Blackpink成員Jennie、Rose及Lisa首次聯袂出席，後者穿著Louis Vuitton（LV）黑色透視裝性感登場，卻被眼利的網民發現「內褲」繡上疑似美國民權運動代表人物帕克斯（Rosa Parks）肖像，批評此舉極不尊重黑人歷史和文化，與大會主題背道而馳。另外，樂壇天后Rihanna壓軸登場，挺着大肚宣布懷有饒舌歌手男友A$AP Rocky第3胎。

今年Met Gala聯合主席陣容鼎盛，包括非裔歌手兼LV男裝創意總監Pharrell Williams、《鐵窗劇團》黑人男星高文杜明高（Colman Domingo）、饒舌歌手A$AP Rocky、賽車手咸美頓（Lewis Hamilton）及《Vogue》總編Anna Wintour，至於榮譽主席兼NBA球星勒邦占士（LeBron James）因事缺席。今屆展覽主題是「極致：訂製黑人時尚」，靈感源自Monica L. Miller在2009年出版《從奴隸到時尚：黑人優雅主義與黑人離散身分的造型》（Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity），而嘉賓衣著規定是「為你訂製」（Tailored for You）。

「內褲」驚現民運代表

早前宣布7月舉行世界巡迴演唱會的韓國女團Blackpink成員Jennie、Lisa及Rose首次聯袂出席Met Gala，遺憾的是隊友Jisoo缺席，變成三缺一局面。Jennie以黑白「Chanel公主」造型率先抵達會場，穿著LV黑色透視裝的Lisa緊隨其後，Rose則以Saint Laurent中性打扮亮相，笑言「上次參加Met Gala只有我一人，今次有隊友陪伴的感覺真好」，又爆料指Blackpink即將有新歌上架，令粉絲充滿期待。

不過，Lisa的性感造型卻惹來部分網民批評，話說她穿著透視外套襯連身衣，繡上藝術家Henry Taylor的人像畫作，其中一個貌似美國民權運動代表人物帕克斯的肖像，正好出現在「內褲」位置，結果被網民狠批此舉「極不尊重黑人歷史，創意總監Pharrell應該立即坐監」。1955年12月，黑人女性帕克斯乘坐巴士回家，因拒絕讓座予白人乘客而被捕。民權領袖馬丁路德金知悉事件後，發起抵制巴士運動。

今屆另一焦點是去年因感冒而缺席的Rihanna，昨在Met Gala壓軸亮相，穿著Marc Jacobs禮服刻意露出孕肚的她，藉以宣布懷有男友A$AP Rocky第3胎。二人自2020年拍拖至今，育有3歲長子RZA和21個月大的次子Riot。兩年前Rihanna擔任美式足球超級碗中場表演嘉賓，亦是挺肚上台演出，可見她看準時機公布喜訊已成慣例。

Shakira泄密尷尬掩面

值得一提的是，拉丁天后Shakira進場前接受全國廣播公司（NBC）訪問，一時「口疏」泄漏Rihanna懷孕秘密，情况相當尷尬。話說她被問到今屆最想見到哪位明星出場？她即答是Rihanna，「因為我剛收到好消息」，記者追問是什麼？她說：「她懷孕了。」說罷才驚覺失言，隨即掩面道歉：「我好像不應該說出來吧？」另外，現年32歲的美國超模Karlie Kloss亦挺着孕肚亮相，是她自3月公布喜訊後，首次出席紅地氈活動，巧合的是，二人都是第3次當媽。

Met Gala過去甚少出現「撞衫」情况，今屆竟發生在兩位艾美獎視后：《毒癮女孩》辛蒂雅（Zendaya）與《幕府將軍》澤井杏奈身上，前者穿著LV全白西裝襯闊邊帽，跟後者的Dior造型大同小異，難免感到尷尬。

相關字詞﹕懷孕 A$AP Rocky Blackpink成員Lisa met gala

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