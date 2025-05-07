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【娛樂場】陳明憙捐新歌《櫻梅桃李》英文版版稅助保育

【明報專訊】獨立創作人陳明憙早前推出單曲《櫻梅桃李》，之後再發行英文版《Midnight Bloom（feat.NATURE）》，並與英國知名音樂家Brian Eno創立的國際非營利組織EarthPercent合作。Brian Eno以實驗音樂風格與創新理念聞名，曾與多名樂壇巨星合作，包括David Bowie、U2和Coldplay等。

陳明憙與監製蔡德才，樂隊雞蛋蒸肉餅成員Soni Cheng，以及本地樂隊COPAK成員Wing，將自然聲音轉化為音樂的一部分，透過EarthPercent旗下的「SoundsRight」計劃，讓創作不止於個人，首次將「大自然」在音樂平台上作為「藝人」，讓世界各地歌手可以與「它」合作，在歌曲裏feature自然環境的聲音，透過串流平台的版稅收入，為環境保育籌募資金。

創作靈感來自大自然

陳明憙是首名參與計劃的香港流行歌手，透過是次合作，不止讓創作訴說自我，也回應當代最重要的議題之一「大自然」。她透露《櫻梅桃李》指櫻花、梅花、桃花和李花，這4種花各有姿態、花期與美麗，是過去幾年將音頻治療融入廣東歌單曲系列的第九章。

這首歌誕生於陳明憙焦慮時期，從觀察大自然的運行中獲得安慰與領悟，並以風鈴聲為主要的音頻治療元素，「願我們人生可像風般自由自在流動，像被風承載，輕輕飄向屬於自己的花期。今次創作靈感來自大自然，希望做一首能貢獻給大自然的歌」。

陳明憙透露親寫申請信向組織邀合作，「我一直相信音樂不止是一種表達，更是一種連結。這次能夠把自己的創作放進一個與自然對話的框架裏，是非常純粹又自由的經驗。我從沒想過一封申請信，可以讓我與那麼創新的國際NGO合作」。

到北極採集聲音做歌

另外，除了與EarthPercent合作，上月她遠赴北極，參與聲音藝術駐留計劃「The Arctic Circle Art Residency」，與30名來自世界各地的藝術家感受大自然力量，親身錄製自然聲響，為創作注入極地的真實體驗，「希望可以將世界盡頭的頻率採回來給大家感受！」

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