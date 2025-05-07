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娛樂

《虎毒不》兩周票房230萬 林日曦隔空應援 不忍恩師俞琤蝕錢

【明報專訊】俞琤（YT）以母親俞吳明玉的名字當電影《虎毒不》出品人，作為對亡母的思念，電影上映兩星期，票房約230萬，上映場次愈來愈少，難以回本。林日曦視俞琤為恩師，隔空為對方應援，在社交平台寫了一封給俞琤的信，表示一直等不到對方開口幫手宣傳《虎毒不》，「以往試過好多次有其他完全唔關你（俞琤）事嘅電影，你都會happy share畀我，但今次你竟然冇，提都冇提過」。

林日曦估計俞琤投資《虎毒不》800至1000萬，兩星期票房剛過200萬，「我計一計200萬除返發行成本，可能只係收得返幾十萬，即係你要硬蝕近千萬，對你嚟講濕濕碎啦，可能！不過我從旁『食花生』嚟講，就有少少少少少少戥你肉痛」。他希望帖文能提醒有興趣入場的觀眾，讓俞琤蝕少「幾嚿水」，笑稱：「最後，亦都係呢封信嘅重點，下次如果你覺得自己太多錢，又想投資電影時，希望你會三思，然後諗起我，轉為畀晒副身家我，祝生活愉快。」

俞琤回信搲撈

俞琤在社交網回信林日曦，說自己一直等林日曦叫她幫手投資其搞作，「支持《虎毒不》並唔係投資，冇諗過會有錢賺，投放700萬製作費，對退休多年零收入嘅我絕對唔係濕濕碎。最後，亦都係呢封信嘅重點，每次你有搞作都一定賣個滿堂紅……請你下次再有搞作時，預我一份，畀我執番多少，因為又有另一部電影搵緊我支持」。

娛樂組

相關字詞﹕俞琤(YT） 林日曦

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