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58歲太太人工受孕懷第二胎成熱話 黃澤鋒努力掙奶粉錢 毋須眾籌養女

【明報專訊】58歲黃澤鋒前晚在社交平台公布同齡太太陳麗麗懷第二胎，佗B女5個月，預產期9月，女兒黃熙恩（小黃妃）升呢做姐姐。黃澤鋒透露老婆年前曾小產，女兒好傷心，夫婦決定最後一博，在醫生建議下，試做人工受孕，給小黃妃當家姐的機會。6年前黃太以52歲生女時被形容為「超高齡」孕婦，今次58歲懷第二胎，隨即引起熱話，網民送祝福，亦有議論孩子的成長問題。對於太太再懷孕成熱話，黃澤鋒回覆《明報》：「我跟老婆會好好照顧小朋友成長，沒有需要眾籌養女，多謝關心。」

娛樂組

黃澤鋒前晚在社交網貼出多張家庭照，當中女兒小黃妃拿着寫上「我係家姐」的牌影相，寫道：「號外，願望達成，不一樣的母親節，幸福的味道，一家四口的幸福。母親節號外，妃媽（陳麗麗）『愛的續約』成功，妃妃（小黃妃）終於夢想成真做家姐啦」。

問黃澤鋒為何相隔6年再造人？他表示2019年女兒出世後已計劃再生多個，因新冠疫情爆發令他和太太很多顧慮，疫後再做準備，「年前老婆再懷孕，但不幸小產。小黃妃原本滿心歡喜做家姐，知道BB沒有了，很傷心。在醫生建議下，我們做試管人工受孕，當時想最後一博，結果成功了」。黃澤鋒透露多一個「小黃妃 2.0」，大女最開心，答應會幫媽媽照顧妹妹換尿片。

黃太稱今胎佗得比上胎舒服

58歲黃太再成高齡孕婦，其健康問題引起外界關注，因她6年前生女時患妊娠毒血症險中風，被送深切治療部，幸平安出院。黃澤鋒稱信任現代醫學，「現在科學昌明，今次老婆佗第二胎的身體狀况比佗『小黃妃』更舒服，我們做好準備，亦有醫護人員照顧，感覺更有安全感」。

黃太則表示比較上次佗大女，今次沒有水腫，早前搭車也沒有人察覺她懷孕讓座，有些朋友亦未知她懷孕，還問她是否瘦了。對於58歲太太高齡再懷孕，外界有很多意見，問黃澤鋒會否感壓力？他表示不會，別人的說話不會影響他跟家人的選擇，「知老婆再懷孕時，感覺好幸福，我會努力掙奶粉錢，沒有需要眾籌養女」。黃太笑言外國有更大年紀女人生孩子，「時代不同了，科技先進，老唔老生B跟別人無關」。

婦產科醫生稱陳麗麗受孕好幸運

婦產科專科羅致廉醫生接受《明報》訪問，列出高齡產婦（通常指35歲以上懷孕的女性 ）注意事項，包括高齡懷孕的風險較高，要定期產檢監測胎兒和母體狀况；均衡營養、補充葉酸、攝取優質蛋白質與補充鈣質與鐵質；控制體重、心理調適。產前檢查羊膜穿刺術或NIPT（無創性胎兒染色體篩查），可評估胎兒是否有染色體異常，以及戒煙酒，減少咖啡因攝取與避免劇烈運動。

羅醫生稱高齡懷孕雖有較高風險，但透過良好的健康管理和醫療監測，仍然可以順利生產健康BB。問到高齡懷孕的難度，羅醫生稱先進的輔助生殖技術有幫助，不過年紀愈大要取得卵子難度愈高。對於有網民見58歲陳麗麗成功懷孕，說是「中女」希望，羅醫生表示雖有輔助生殖技術，但年紀大成功率也降低，「這名太太能受孕是好幸運」。

相關字詞﹕高齡產婦 黃澤鋒

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