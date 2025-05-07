明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

曾為前度炮製煎雜扒 李佳芯想與廚師拍拖「包保食到好嘢」

李佳芯曾為男友煎雜扒 唔覺有追求者 自認擇偶條件簡單

【明報專訊】李佳芯（Ali）昨日聯同謝寧到觀塘出席慈善機構舉辦的母親節活動，跟一班病童製作蝴蝶酥，Ali自詡廚藝了得，通常第一次炮製菜式都有神來之筆，不會失手，不過再次炮製就會出現狀况，可能太過有信心之故。問以前可有為男友下廚？她笑稱曾試過煎雜扒，「是否很不浪漫？只在乎心意，因為雜扒一定無衰，加兩滴豉油和白飯就會好鍾意」。她認為不論男女，懂得下廚都會加分。可有試過跟廚師拍拖？她說：「無！承你貴言啦！如果可以同廚師拍拖都是一種福氣，因為包保食到好嘢，如真的有廚師男友或老公，只要對方煮得好好味，我甘願洗碗。」

下月赴大馬伙黎諾懿拍劇

問現階段可有追求者？Ali稱不知有沒有，「真係唔覺眼，可能我學識整蝴蝶酥就會有；其實我不是要求好高，但又不是完全沒要求，我只要求簡單，但這個世界愈簡單愈難搵，緣分也不能強求，現在先專注工作」。她表示下月底就要起程到馬來西亞，為與黎諾懿合演的黑幫題材電視劇《義和》做準備，預計要拍攝兩個多月，透露角色很有氣場。問可有親熱戲？她笑道：「之前合作《BB來了》已有親熱戲，這方面不是賣點，可能賣點是有氣場地除衫。」

目標送6位數給母親

Ali表示每年母親節都會相約家族中的媽媽聚會慶祝，「我覺得年紀愈大，更要珍惜家庭聚會，至於母親節禮物，年年都是5位數現金走唔甩，禮物也需要實際，我成立工作室的目標，就是將之前停留在5位數衝上6位數」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕李佳芯（Ali）

上 / 下一篇新聞