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娛樂

劉德華毋懼影業寒冬「著羽絨再來過」 鄭則士眼濕濕大讚用心幫人不是得把口

劉德華不介意王晶爆舊情史 鄭則士讚有情有義

【明報專訊】劉德華（華仔）昨晚聯同鄭則士（Kent哥）、導演邱禮濤現身觀塘商場，出席電影《獵金．遊戲》首映禮，吸引大批粉絲圍觀，迫滿四層樓，場面熱鬧。Kent哥提到華仔對他有情有義，感慨眼濕濕，稱華仔用心幫人，不是得把口。提到香港影業步入寒冬期，華仔笑說：「寒冬就著件羽絨再來過。」他對香港電影有信心，會再投資電影，但在其能力範圍內，每部投資四五百萬元。對於王晶在其網上頻道爆他的感情生活。華仔稱不介意，因所有人都知其感情生活，笑言每個演員拍拖睇戲都遲入場、早離開。

記者：柯美

攝影：劉永銳

華仔昨晚甫現身，現場粉絲不停歡呼，大嗌「華仔好靚仔」、「靚仔華」，華仔笑稱今次是電影首映禮，不是演唱會。華仔、Kent哥及導演邱禮濤在台上分享拍攝點滴，華仔希望大家看完該片，潛移默化下能找到自己的養分。

《獵金．遊戲》內地票房1.4億

大會即場公布喜訊，稱《獵金．遊戲》5月1日在內地上映至今，票房累計逾1.4億人民幣，馬來西亞雖然未正式上映，但單是優先場已成為華語片票房冠軍。

華仔與Kent哥一起受訪。談到他們戲中的鬧交戲充滿火花？Kent哥表示該場戲雖然有劇本，但事前沒刻意安排怎樣演，華仔讓他自由發揮，是互相「碰撞」出來的成果，他說：「劉生（華仔）已經不是以前的劉生，我到拍攝現場才知道他如何演繹，他工作十分認真，所以我也不敢怠慢。」Kent哥自認老人家，幸好仍跟得上。華仔笑說：「跟得好貼，追住追住。他由《掃毒2》開始傍住我，畀到好多新嘢我，每次都不同，演出時才有特別感覺。」

「表面冷冰冰 內心熱辣滾燙」

Kent哥日前在北京首映禮上表示要學劉德華做人，指對方有情有義。重提此事，Kent哥眼濕濕說：「幾感慨，他做人有尺有度、有情有義，令我非常感動。不是我一人個感受到，其他人都感受到，他表面冷冰冰，其實內心熱辣滾燙，大家都睇到，他幫過很多導演，起用很多工作人員，用心去幫人和幫件事，最後效果好與否，未必事事如意；其實高高低低實會有，但他仍保持這種心態，認真難得。圈中有幾多人用心去做這件事？唔好用把口去幫，要用個心去幫。」

繼續投資開戲 每部四五百萬

華仔認為很多人在這個圈一起努力，有一班志同道合的朋友是開心的，希望未來有不同合作，產生更多火花，讓香港電影愈做愈開心。Kent哥說：「在電影市道艱難下，大家用心去做，才有機會翻身」。華仔說是。現在影業步入寒冬期？華仔笑說：「寒冬就著件羽絨再來過。」Kent哥也笑說：「回暖就會更犀利，開花結果。」問華仔是否對電影有信心？他表示無論順境逆境，都可以安然度過。會否再投資拍電影，他表示會，但成本不會太貴，在自己能力範圍之內，每部約四五百萬元，不會集資，不想資本影響創作，會找新導演、新演員，盼為電影出一分力。

不介意被王晶爆情史

談到華仔在內地宣傳電影時，揭12歲女兒劉向蕙向同學介照「我爸爸是劉德華」，同學不相信。華仔說：「OK呀，情况經常出現，我個女就係我個女。（女兒仰慕你？）換個話題啦。（會否多在學校出現？）我經常出現。」

王晶日前在網上頻道爆華仔情史，透露他跟前度喻可欣和太太朱麗倩的拍拖生活，問介意與否？華仔不介意，稱大家都知，再講一次而已。王晶講得很仔細？華仔說：「是嗎？我無聽。（說拍拖睇戲不會睇足全場，而且要遲入場、早離開。）個個演員都係咁。」

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相關字詞﹕邱禮濤 鄭則士（Kent哥） 劉德華（華仔） 獵金•遊戲

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