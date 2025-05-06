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娛樂

【開箱】《鬼宮》新鮮 妖怪宮鬥人神戀

【明報專訊】韓國SBS電視台上月18日首播的古裝劇《鬼宮》，由《匙來勝利組》陸星材及《二十五，二十一》苞娜合演，故事圍繞韓國傳統巫術、鬼怪及宮中權鬥，並塑造既熟悉又陌生的奇幻人神戀。

世子患怪病 忠臣尋女巫

香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看的《鬼宮》，是SBS自2019年《綠豆花》後，相隔6年再於周五六時段播出的古裝劇，備受外界關注。近年SBS周五六劇收視皆不錯，《聯結》錄得14.1%（最高收視，下同）、《好搭檔》17.7%、《來自地獄的法官》13.6%、《熱血司祭2》12.8%、《我的完美秘書》12%及《寶物島》15.4%。《鬼宮》開播以來收視一直勝過同時段其他劇集，現時播出6集，穩定徘徊8%至9%之間，以台前幕後陣容來說，可謂小兵贏大仗。

《鬼宮》講述朝鮮君主李正（金智勳飾）的兒子李光（朴在俊飾）患不知名怪病，御醫束手無策。外人看王世子像撞邪，但李正不相信鬼神之說，一直沒借助巫師之力。忠臣尹甲（陸星材飾）接下李正密令出宮辦事，順道暗中尋找巫師替世子治病。

尹甲重遇識於微時的汝里（苞娜飾），後者是女巫傳人，繼承外婆的神力，卻自小遭同鄉欺凌，被指為鄉村帶來厄運，所以她拒當女巫，改做眼鏡匠人。然而汝里仍然能看見鬼魂，還遭「螭龍神」姜哲（金英光飾）纏繞多年。姜哲原為神龍，經歷千年修煉後準備升天，沒想到升天一刻，被小孩目睹，因而沾上晦氣，使他再墮凡塵變成帶邪氣的「螭龍神」。姜哲為了升天，必須借助汝里的神力，可惜後者一直拒絕，兩人因此成為鬥氣冤家。尹甲深信汝里能拯救王世子，於是借詞請她替王上製造眼鏡，帶她入宮。可是回宮途中，反對王上的大臣派人殺害尹甲，姜哲見狀附身到尹甲軀體，自此卻無法離開，尹甲的靈魂則消失無蹤。

《鬼宮》預計16集，目前播出6集，劇情伸延到宮中，汝里努力尋回尹甲的靈魂，姜哲則為了成為「神龍」而緊貼汝里左右，還因為附身於人類軀體，感受到七情六慾，漸漸對汝里產生愛意。與此同時，逐步揭開宮中有人借助鬼怪力量展開權力鬥爭，成為全劇最大追看點。

男女主角偶像歌手出身

此劇題材新鮮，把鬼怪及巫術混入宮鬥；一人分飾兩角的陸星材，角色設定有趣；他先扮演忠臣尹甲，卻在第一集已被殺害，其靈魂遭巨大邪惡的「八尺鬼」吞噬，「八尺鬼」多年來在宮中作惡，劇集以此命名《鬼宮》。「八尺鬼」曾先後附身在王世子及前朝君主，若要拯救尹甲的靈魂，必先超度「八尺鬼」，絕不能消滅它。陸星材另一方面扮演「螭龍神」姜哲；姜哲雖然仍未升天，但擁有控制風及雷電的神力。他附身到人類軀體後，未能習慣人類的生活及情感，鬧出不少笑話。陸星材是男團BTOB出身，近年積極轉型拍戲，先後主演《雙甲小食店》及《匙來勝利組》，今次首演古裝劇，表現中規中矩。

扮演汝里的苞娜，女團宇宙少女出身，去年主演網劇《金字塔遊戲》備受讚賞，今次扮演女巫，第3集上演跳神舞，有多年舞功底子的她動作優雅。據悉，陸星材與苞娜戲外同樣識於微時，劇中扮談情，卻略欠火花。

劇中扮演王上的金智勳，表現突出，講述他自幼登基，歷經派系爭鬥與政治打壓，逐步推行改革，但仍要面對反對派及先王的繼妃（韓秀妍飾）暗算，而且暗藏一段悲慘往事，這條副線，成為另一追看點。

相關字詞﹕苞娜 陸星材 鬼宮 韓劇 開箱

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