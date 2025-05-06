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娛樂

Lady Gaga巴西演唱會破紀錄 警瓦解炸彈攻擊 兩男落網

【明報專訊】美國百變天后Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科巴卡巴納海灘舉行免費演唱會，宣傳今年推出的新專輯《Mayhem》，早前美媒報道指吸引210萬觀衆捧場，為當地帶來上億美元的經濟效益；其後修正為250萬人入場，刷新了去年麥當娜（Madonna）在同一場地錄得160萬觀衆，今次Gaga成為單一女歌手演唱會最多觀衆紀錄。

Lady Gaga前日在社交平台分享感受，稱為巴西唱歌，感受到絕對的自豪與喜悅，「開場時看到觀眾讓我屏息凝神。你們如此閃耀，文化如此充滿活力和特別，希望你們知道，我多麼感激能與你們共享這歷史時刻」。她又提到如果迷失方向，只要相信自己並努力奮鬥，就能找到回去的路，並可通過反覆練習技藝，推動自己達到新高度，從而帶來尊嚴。

攻擊針對LGBTQ社群

另一方面，巴西警方前日表示瓦解了一宗計劃在Lady Gaga演唱會上的炸彈攻擊，並拘捕了兩名巴西男子。巴西警方稱，疑犯企圖招募年輕人與未成年者，在現場以自製炸藥與汽油彈發動攻擊，目標為LGBTQ人群。警方指涉案組織假冒Lady Gaga的粉絲「小魔怪」（粉絲暱稱），並在網上散播仇恨與極端暴力信息，企圖在演唱會上發動攻擊。警方表示該組織的行動明顯針對Lady Gaga長期支持的LGBTQ社群。這次演唱會不止是Lady Gaga自2012年後首度重返巴西，也吸引大量LGBTQ支持者捧場。

Lady Gaga的發言人其後向美媒表示，從傳媒報道才得悉企圖襲擊一事，強調籌辦與舉行演出前後，「沒有任何已知的安全問題」，也未接獲警方或主辦單位主動通報潛在風險，稱由始至終與執法部門緊密合作，對現場保安措施充滿信心。

相關字詞﹕百變天后Lady Gaga

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