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娛樂

《苦盡柑來遇見你》奪百想4獎大贏家 《外傷》朱智勳《正年》金泰梨封視帝后

【明報專訊】有韓國「金球獎」之稱的第61屆百想藝術大獎，昨於首爾COEX舉行頒獎禮；影視串流平台Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》奪最佳劇集、男女配角及劇本共4獎，成為今年「電視」改名「廣播」後的大贏家；《苦》劇女主角IU大熱倒灶，敗給有線頻道tvN《正年》金泰梨，視帝則落在Netflix《外傷重症中心》朱智勳身上，至高榮譽大獎由Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》奪得，亦是綜藝節目首次得此獎。Netflix韓片《戰，亂》獲頒最佳劇本、音樂及男新人合共3獎，以數量計成電影大贏家；《哈爾濱》則拿下最佳電影，該片攝影師洪坰杓勇奪電影至高榮譽大獎。

文：蘇珮欣

百想藝術大獎旨在表揚韓國電影及電視佳作，今屆大會把「電視」改名「廣播」，入圍節目涵蓋免費電視、串流平台及YouTube頻道。昨晚頒發逾30個獎項，由「名嘴」申東燁、《夢境Wonderland》秀智及《苦盡柑來遇見你》朴寶劍擔任司儀。

朴寶劍IU最佳男女主角飲恨

《苦盡柑來遇見你》成為今年廣播部門大贏家，勇奪4獎，包括最佳劇集、男女配角及劇本。《苦》劇以一年四季形式，講述出生於1950年代的吳愛純與梁寬植一生，不過男女主朴寶劍及IU均失落視帝后，最佳男女主角落在《外傷重症中心》朱智勳及《正年》金泰梨身上。朱智勳興奮表示坐在頒獎禮台下感受深刻，先感謝喜歡《外》劇的觀眾及台前幕後所有人，並向他們高呼「我愛你」。金泰梨在台上表現緊張，不停唞大氣，自言有許多不足，會繼續努力，「做演員沒有正確答案，下次會做得更好」。

在《苦盡柑來遇見你》扮演「夫商吉」的崔代勳及「愛純媽媽金光禮」廉惠蘭，分別拿下最佳男女配角。崔代勳激動表示獲獎以為是整蠱節目，趁昨日韓國兒童節，他高呼「最好的兒童節禮物」，還模仿劇中疑似爆粗的對白。廉惠蘭去年憑《假面女郎》贏得最佳女配角，今年冧莊再奪同一獎項，她含淚說：「愛純呀，阿媽得獎了。」

YouTube節目《只是風向》捧走最佳綜藝節目。《心酸的哥哥》申東燁及《SNL Korea》李秀智雙雙拿下綜藝藝人獎。最佳男女新人則落在《玉氏夫人傳》秋英宇及《如此親密的背叛者》蔡元彬身上。

趙正錫全度妍封電影帝后

電影方面，《哈爾濱》擊敗《戀愛大都會》、《左輪殺姬》、《私密背叛》、《戰，亂》，奪得最佳電影，該片攝影師洪坰杓拿下至高榮譽大獎。《哈爾濱》改編自真人真事，圍繞1909年安重根在哈爾濱刺殺首任日本駐朝鮮總司令伊藤博文的故事。Netflix電影《戰，亂》拿下最佳男新人、音樂及劇本，全晚摘下3獎，以量取勝。

影后殊榮落在《左輪殺姬》全度妍身上，她撼低《驅魔黑修女》宋慧喬、《戀愛大都會》金高銀、《私密背叛》金錦順及《破．鏡．慾》趙汝貞。全度妍五奪百想影后，今次亦是她相隔5年、繼《沒有你的生日會》後再次封后；獲獎一刻她大表驚訝，稱《左》片得到導演獎已很開心，沒想過自己會得獎。影帝爆冷由《男航女機師》趙正錫贏得，他表示沒期待會得獎，但其實很想贏，沒想到真的如願，自言心情怪怪的，希望將來挑戰更多不同角色。

電影最佳男女配角分別是《幸福國度：終極審判》劉在明及《非普通家族》秀賢。最佳劇本由《戰，亂》申哲及朴贊郁奪得，後者在台上表示首次以編劇身分得獎，稱韓國最近的政治環境讓他經常想起《戰，亂》，希望大家能選一個好總統，不像戲中拋棄百姓的君主。另外，預先網上投票的男女人氣獎，分別由《背著善宰跑》邊佑錫及金惠允奪得。

眾星童年照應節

為配合昨日韓國5月5日兒童節，大會安排9名童星表演，其中之一是在《苦盡柑來遇見你》扮演IU女兒的申彩琳，在台上感謝IU教導，但好像忘詞，台下的IU不斷做手勢提示，場面有趣。大會還公開韓星《終極對弈》李秉憲、《正年》金泰梨、《戀愛大都會》金高銀及邊佑錫等人的兒時照「應節」。

相關字詞﹕韓劇 苦盡柑來遇見你 百想藝術大獎

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