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娛樂

【娛樂場】《不說話的愛》 特殊父女情展聽障社群困境

【明報專訊】曾是韓國男團EXO成員的內地男星張藝興、童星李珞桉與黃堯主演沙漠執導的電影《不說話的愛》，近日在港上映。講述聾人父親小馬（張藝興飾）與女兒木木（李珞桉飾）相依為命，生活在聾人社群。單親的木木聽覺正常，但為跟爸爸交流，習慣用手語，很少開口說話，年紀小小便負起跟外界溝通的責任，包括接工作。木木母親曉靜（黃堯飾）突然出現打破了木木原本的生活，為了爭奪女兒，強行帶木木進入健聽人的世界。新生活讓木木感到新奇，不過曉靜言語上的親近並沒有拉近與女兒心靈的距離，相反，木木對小馬和聾人朋友們的思念越發強烈，逐漸意識到緘默的人也會用他們的方式表達愛意，無聲卻振聾發聵。一個專門利用聾人困境與弱點而誘騙犯罪的集團盯上了小馬，他為能讓女兒留在身邊，爭取更好生活鋌而走險……

導演學手語放便溝通

電影通過聾人爸爸與聽覺正常的女兒，一對特殊而感人的父女關係，展現聽障群體的生存困境，同時呈現親情在無聲世界的強大力量。2021年導演沙漠在愛奇藝綜藝節目《開拍吧》，拍攝了一對聾人夫婦嘗試讓女兒開口說話的短片《不說話的愛》，之後他覺得故事仍未講完，需要更大的作品讓更多人關注聾人議題。

沙漠兩年後開拍同名電影，保留了短片中真摰細膩的親情描寫，再把格局擴展到更深層的社會議題。他籌備電影期間，跟編劇做了大量資料蒐集，為方便跟聾人溝通也學習了手語，戲中選用近30名聾人演員參演。

張藝興蓬頭垢面棄「偶包」

男主角張藝興看劇本後，隨即做功課，花兩個月時間學手語，更走入聾人的生活圈觀察他們日常細節，拍戲時已可以跟現場聾人演員手語溝通。他埋位前又會戴上耳塞跟外界聲音隔絕，讓自己更投入角色「小馬」的世界，「聽得到，但要表現聽不到，是要克服的難題之一」。

張藝興片中拋開偶像包袱，以蓬頭垢面造型亮相，其中一場法庭戲的情緒轉變，由神情渙散到為保護女兒而跪地為他人頂罪，力竭聲嘶到淚流滿面，令觀眾動容。張藝興跟「女兒」李珞桉的交流也見默契，導演沙漠大讚李珞桉表現靈氣，不單人見人愛，也讓人心疼。

相關字詞﹕李珞桉 張藝興 不說話的愛

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