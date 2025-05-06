【娛樂場】《不說話的愛》 特殊父女情展聽障社群困境

導演學手語放便溝通

電影通過聾人爸爸與聽覺正常的女兒，一對特殊而感人的父女關係，展現聽障群體的生存困境，同時呈現親情在無聲世界的強大力量。2021年導演沙漠在愛奇藝綜藝節目《開拍吧》，拍攝了一對聾人夫婦嘗試讓女兒開口說話的短片《不說話的愛》，之後他覺得故事仍未講完，需要更大的作品讓更多人關注聾人議題。

沙漠兩年後開拍同名電影，保留了短片中真摰細膩的親情描寫，再把格局擴展到更深層的社會議題。他籌備電影期間，跟編劇做了大量資料蒐集，為方便跟聾人溝通也學習了手語，戲中選用近30名聾人演員參演。

張藝興蓬頭垢面棄「偶包」

男主角張藝興看劇本後，隨即做功課，花兩個月時間學手語，更走入聾人的生活圈觀察他們日常細節，拍戲時已可以跟現場聾人演員手語溝通。他埋位前又會戴上耳塞跟外界聲音隔絕，讓自己更投入角色「小馬」的世界，「聽得到，但要表現聽不到，是要克服的難題之一」。

張藝興片中拋開偶像包袱，以蓬頭垢面造型亮相，其中一場法庭戲的情緒轉變，由神情渙散到為保護女兒而跪地為他人頂罪，力竭聲嘶到淚流滿面，令觀眾動容。張藝興跟「女兒」李珞桉的交流也見默契，導演沙漠大讚李珞桉表現靈氣，不單人見人愛，也讓人心疼。