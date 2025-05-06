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娛樂

鄭中基亮相《爆谷一周》 谷德昭：只談工作不提私事

【明報專訊】鄭中基去年爆出「經理人風波」，透露患抑鬱症又赴美國接受戒酒療程，休息幾個月後，今年初準備為原本4月上映的電影《阿龍》宣傳。他到中學出席分享會，並拍攝網台節目及安排傳媒訪問，但宣傳計劃突然煞停，繼而傳出他跟太太余思敏結束13年婚姻。上月中身形暴瘦的他現身家事法庭，參與閉門審訊的消息曝光，之後沒再公開露面。日前谷德昭的《爆谷一周》訪問《阿龍》團隊，鄭中基也亮相，從髮型與身形看，跟上月在家事法庭露面時不同，節目明顯是較早前錄影。

《爆谷一周》中話題圍繞《阿龍》，未提及鄭中基的私人生活。谷德昭於節目播放後，在社交平台分享感受說：「跟鄭中基太熟了，最近他受家事煩擾，本人對好友的私事無興趣，除非他主動分享，否則唔會問，所以一切關心只能透過一聲『你好嗎？』作總結，往下只談工作。」

肥到似波後又變大嚿佬

谷德昭形容鄭中基是攞苦嚟辛的藝人，可以舒服做演員，卻搵自己笨，在《阿龍》集導演、演員一身，他寫道：「除了創作，還需付出大量時間籌備及健身。先要增磅，有一排見佢肥到似個波，仲係咁食。幾個月後再見，突然佢又變成一個大嚿佬，拍得住《變形俠醫》咁大嚿。」谷德昭稱曾到泰國探班，劇組在舊倉庫內搭了監獄景，在高溫下日夜打、打、打，其間鄭中基更跌斷腳，未十足康復又回到現場打、打、打。這一切付出，只為提供觀眾一種新感覺，也令鄭中基因應大不同的體型而投入一個以往不同的角色。他稱鄭中基跟胡耀輝合作幾部戲，但合作執導正劇令人意想不到。《阿龍》早於2018年拍竣，7年後原本上映有期，但遇鄭中基要處理家事被臨時抽起，暫未有上映日期。

娛樂組

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