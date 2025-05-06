衛詩雅旺角派爆谷「感恩觀眾睇住我成長」

談到《破．地獄》推出加長版，港澳累積票房邁向1.7億元。衛詩雅感開心，反映觀眾仍喜歡入戲院睇戲，日前她去戲院謝票，全場爆滿，她說：「由去年10月謝票至今已超過半年，觀眾像家人般睇住我成長，由我未嫁到出嫁，好感恩。」她出席逾百場謝票，稱最深刻是在夏威夷，散場時有名移居當地的港人在門外守候，說爸爸買不到門票，希望能加場；早前在港謝票再次遇見該觀眾，對方說爸爸日內回港，終於可以看到《破．地獄》。

對該片獲烏甸尼遠東電影節「觀眾票選銀桑獎」及「專業觀眾黑龍大獎」，衛詩雅感開心，可惜有工作在身未能出席。

與老公飲啤酒食薯條當慶祝

衛詩雅表示自金像獎獲最佳女主角後一直忙，日前終於有時間陪老公，一齊放狗，之後在家飲啤酒食薯條當慶祝，她說：「人愈大，要求愈簡單。（老公沒送禮物獎勵？）沒有，我要求他一定送，但我不太需要物質。日前我帶同獎座回父母家中吃飯，爸爸開心說『掂呀阿女』。」提到老公將她出席金像獎頒獎禮的幕後花絮放上社交平台，她笑言這些照片很珍貴，「他好可愛，但要好好教育他，因放上網所有人都睇到，所以要小心，不要將我未化妝和睡醒的照片放上網」。

記者：柯美