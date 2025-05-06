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娛樂

泰星Billkin拍全裸戲不擔心走光 PP Krit講「我哋愛你」冧粉絲

泰星Billkin拍全裸戲不擔心走光 PP Krit講「我哋愛你」冧粉絲

【明報專訊】泰國CP組合Billkin（BK）及PP Krit（PP）昨晚專程來港出席電影《關於我和鬼變成家人的那封利是》首映禮，吸引逾千粉絲現身支持，迫滿三層樓，場面熱鬧。BK和PP甫現身，粉絲興奮得不停尖叫，大呼偶像名字，又用泰文大嗌「好靚仔」。BK和PP分別用英語和泰文跟現場粉絲打招呼：「很開心今日來到這裏見到大家。」BK、PP、導演Chayanop Boonprakob及監製Banjong Pisanthanakun齊以廣東話讀出手上的揮春，當PP讀出寫上「我哋愛你」時，全場歡呼尖叫。司儀問BK、PP在現實生活中，覺得對方如何？BK讚PP好可愛，令身邊的家人和朋友很開心，每天都歡笑。PP稱BK是個有完善計劃的人，無論對自己或所有事情都計劃周詳。發行該片的英皇娛樂老闆楊受成帶同旗下藝人到場支持。楊受成與BK、PP、導演和監製一齊敲響銅鑼，預祝票房大賣。

首次合作拍戲 盼觀眾睇得開心

憑泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》人氣急升的BK和PP首次一起拍電影。問他們是否很大壓力？PP表示拍攝時很緊張，但開心該片可以在港上映，他們有機會來港見香港粉絲。BK表示電影已在泰國上映，票房和觀眾反應很好，有外國粉絲更專程到泰國欣賞。對於香港票房，他不敢抱太大期望，只希望觀眾睇得開心。他們見到在場逾千粉絲支持表示開心，帶給電影團隊很大能量和鼓勵。他們不擔心觀眾將該片跟台片《關於我和鬼變成家人的那件事》比較，因兩片有不同之處，他們的新片注入一些泰國特色元素。

想拍港產片 什麼戲種沒所謂

BK戲中大跳鋼管舞，他表示事前練了三四個月，但有些高難度動作，拍攝時要用替身。談到全裸的裸跑戲，他說：「因被PP上身，所以最難是模仿PP在戲中走路的感覺。（會否擔心走光？）做足安全措施，有幾幕好似完全沒著衫，沒影到正面其實都是替身拍的。我全祼行出街的戲分，拍攝時都幾緊張，工作人員要遮擋途人視線。」問他對自己身形是否有信心？他表示還可以，但事前也有健身，因戲中還有其他除衫場面。問兩人拍攝親密場面有否尷尬？PP表示他們之前已拍過浪漫戲分，大家已熟絡，拍攝時雖有點害羞，但不會覺得太難和尷尬。說到香港電影，他們表示有機會也想參演，什麼戲種也沒所謂，只要劇本、角色及團隊吸引就可以。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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