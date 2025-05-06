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娛樂

《中年好聲音3》7強見面會 張與辰最多粉絲撐 趙浚承平常心 懶理內定冠軍傳聞

中年好聲音3｜趙浚承冇理會內定冠軍傳言 李金凱預告決賽夜跳唱 張與辰盼攞獎

【明報專訊】無綫歌唱真人騷《中年好聲音3》決賽定於5月11日假啟德體藝館舉行，大會公布張智霖、樂壇天后葉蒨文及台星羅志祥以特別嘉賓身分加盟評審團。網上傳出《中年3》內定趙浚承、黃博、李金凱和張與辰為4強，李金凱笑稱「係內定」，但他和張與辰不死心，目標要衝擊冠軍寶座；殺入7強兼膺上集MVP的趙浚承表示已超額完成，抱平常心迎戰決賽。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《中年3》最後7強陳芷盈、占士丁丁、黃博、張與辰、劉洋、李金凱及趙浚承昨日到屯門的商場出席粉絲見面會，現場獻唱展示實力，吸引大批粉絲迫滿商場支持，當中以張與辰粉絲最多。《中年2》歌手陳俞霏、沈宗賢亦現身演出，為師弟妹打氣。網上傳出終極四強名單，指大會疑內定冠軍為趙浚承，亞軍黃博，季軍及殿軍分別李金凱與張與辰。

張與辰傳內定殿軍無失望

張與辰見到眾多粉絲在場應援，非常開心。談到他人氣勁，但被指僅成為內定殿軍。他說：「我沒失望或擔心，對我來講當然想攞獎，但最重要享受過程，帶了馬來西亞的家人過來睇騷，看我在台上表演，這已經好好。其實我家人很多，今次約有10人來支持。」肥媽早前稱只爭取到兩張門票，問他何來那麼多門票？張與辰笑說：「是家姐安排的，他們買東西，買夠6000元可換領門票。」早前他返大馬探親，親友當正他是贏家，大搞慶祝，他說：「他們一向當我贏了獎，這些就是屋企人給我的愛。不理我成績如何，都出盡全力支持，令我感開心和幸福。」黃博笑言未知能否爭取到門票邀親友捧場，當前要做好準備，「距離決賽只剩一星期，希望跟住時間表練習，做好自己每一步」。

趙浚承：行到這步算超額完成

趙浚承在8強爭奪戰突圍，當晚他的太太激罕現身支持，他獲最高98分躋身7強兼膺MVP。趙浚承表示行到這一步已算超額完成，聽到朋友轉述內定他冠軍的傳言，沒造成壓力，只管放鬆心情，在8000人場館好好享受舞台，「人到中年，經歷過好多似有希望、又似無希望的狀態，已經煉出了平常心。其實參賽中途都幾失落和掙扎，臨尾畀我發揮到正常狀態，唱到幾首歌，我已經好滿足」。重提他是男團Square成員，累積不少表演經驗，《中年3》決賽在大場館舉行，會佔到優勢？趙浚承未敢講勝算，「以前組男團四為一體，有隊友在旁邊，團戰感輕鬆，現在獨立發展心情很掙扎，決賽會邀請太太和小朋友到場支持」。

李金凱決賽跳唱加米高積遜元素

李金凱受訪時笑說：「係，就係內定！」他表示傳言沒影響其心理質素，已就決賽選曲找到方向，希望發揮水準、做出突破，又預告會準備跳唱環節，「跳唱歌會加巨星米高積遜（Michael Jackson）的元素，因為他很厲害，是我的榜樣，希望趁機表達對他的喜愛」。

提到《中年3》100強參賽者禤振華早前在酒樓登台，被現場婆婆攬吻兼塞500元現金要求獻吻。張與辰表示對禤振華沒有印象，他說：「做藝人很辛苦，真的要執生，我的粉絲很乖，相信不會有這種要求。」趙浚承表示未遇過這些事情，「我不可以向別人獻吻，因為太太會鬧」。

監製吳國華：無可能做到手腳

《中年3》監製吳國華表示曾跟最近確診新冠病毒的肥媽通電話，知道對方已出院在家中休息，「肥媽發病頭兩日聲沙沙，現已康復中，她答應決賽會出席」。 他又稱今次邀請張智霖、樂壇天后葉蒨文及台星羅志祥任特別嘉賓，大家只傾過幾次就成事，多謝他們支持。

至於賽前流出內定四強名單，吳國華表示有很多內定版本，全都是傳言，「網上多討論是好事，證明大家都睇得投入。這些傳言不會影響製作和安排，我們的計分房透明度好高，要將不同分數加起來，每一個部門都會有代表在場見證，沒有可能畀任何人做到手腳。我們的同事年年都估錯賽果，因為最終勝利者都要看臨場表現」。

王鄭浚仁出局 粉絲稱罷看決賽

前晚播出的《中年3》，王鄭浚仁以第8名出局，他笑言是「光榮畢業」，但他的粉絲對評審不滿，在網上指做馬並聲言杯葛不看決賽。趙浚承被傳是內地冠軍，指他有後台撐，早於2019年，他跟譚詠麟有合唱歌《男人的浪漫》，當年他獲譚詠麟賞識，帶着他做訪問提高知名度。

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