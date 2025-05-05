【開箱】《乘著光的幻想》 給孟買職業女性的魔幻禮讚

德國電飯煲擾亂平凡生活

《乘著光的幻想》講述三名不同年紀及性格的印度女性，同樣在孟買的醫院工作，各自被不同原因打破生活日常；嫁作人婦的柏芭被神秘的德國電飯煲擾亂了平凡生活；年輕任性的安露為追逐禁忌戀情，疲於奔命；步入暮年的帕洛蒂被地產霸權逼得無家可歸，三人最後一起踏上未知的旅程。

柏耶嘉柏迪婭的前作《一任無知到天明》從電影學院女學生沒寄出的情信，透視印度種姓制度不公、學術自由受威脅、學費飈升等社會問題，在康城影展贏得最佳紀錄片殊榮。她轉拍劇情片，《乘著光的幻想》開首鏡頭對準城市裏勞動的一群，不管在清理垃圾或準備開檔，還是火車上來來往往的人，片中不時下滂沱大雨，連擁擠交通裏車輛響起的喇叭聲，也幾乎被雨聲蓋過，濡濕的空氣彷彿可穿透大銀幕，讓觀衆感受到那種鬱悶。大城市原來不止一般人概念上的巴黎、倫敦、紐約、東京，《乘》片呈現的孟買也是大都會，當中離鄉到城中上班的女性，即使被人群包圍卻顯得孤寂。電影最有趣是上半部絕大部分時間都是晚上取景，當講述三名女主角離開孟買後才轉為多日照場景。

三名女主角中以柏芭的戲分最重，故事也主要圍繞她；柏芭婚後沒多久丈夫便到德國工作，而且超過一年沒跟她聯絡，所以當收到來歷不明的電飯煲，安露卻指出來自德國時，本已愁眉不展的柏芭顯得更忐忑。連片言隻字都沒有，只送來一個電飯煲，有什麽意思？尤其一名醫生同事對柏芭很有好感，不止一次示愛，但她仍夢想丈夫會在哪一天回來，於是婉拒對方。較年輕的安露剛好相反，比較叛逆任性，愛上穆斯林男子，明知道篤信印度教的雙親必定反對，選擇逃避或有時會幻想可跟男友私奔。但無論柏芭或安露都勇敢而善良，安露會不忍連生三孩生活拮据的年輕太太長此下去，於是悄悄給對方避孕藥。寡婦帕洛蒂住了22年的地方，因缺乏居住證明，遭地產發展商趕走，後者準備在原址興建豪宅，口號是「預留給特權階層」，如此赤裸裸；柏芭同情帕洛蒂，其後跟安露陪伴她搬行李返回海邊的鄉下定居。離開孟買前，柏芭與帕洛蒂向發展商的廣告牌丟石頭，即使是精神宣泄，也大快人心。

離開孟買 豁然開朗

柏芭與安露都是護士，帕洛蒂則在醫院的廚房工作，她們都服務他人，不管金錢、精神或自由等各方面皆收穫不多，若轉換性別，在印度社會待遇是否不一樣？然而導演柏耶嘉柏迪婭不是要拍一部肥皂劇，最關心始終是幾名女角的命運。片中沒有很戲劇化的轉折，反而是離開孟買後，柏芭與安露的心靈得到解放，後者與跟隨而來的男友坦誠相對，並首次一起見柏芭與帕洛蒂。柏芭亦逐漸想通，應關顧自己，並透過拯救溺水陌生男子，十分魔幻地向杳無音信的丈夫剖白，決心結束一段虛幻且深陷泥沼的關係。

上映日期：5月1日