明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《乘著光的幻想》 給孟買職業女性的魔幻禮讚

【明報專訊】看影視串流平台Netflix的一周收視，印度電影及劇集不時打入前十位置，證明非英語節目的印度捧場者數目不下於韓國與西班牙語系觀衆；不過，印度戲走肥皂劇路線的不少，劇情之間無端加插歌舞也很常見，去年在康城影展拿下評審團大獎的《乘著光的幻想》（All We Imagine as Light），從女性角度出發，給在孟買工作的不同年紀女性寫下溫柔又魔幻的禮讚，卻比較罕見，難怪首次拍劇情長片的柏耶嘉柏迪婭（Payal Kapadia）可驚艷康城，成為首名贏得評審團大獎的印度女導演，並贏得亞洲電影大獎的最佳電影。

德國電飯煲擾亂平凡生活

《乘著光的幻想》講述三名不同年紀及性格的印度女性，同樣在孟買的醫院工作，各自被不同原因打破生活日常；嫁作人婦的柏芭被神秘的德國電飯煲擾亂了平凡生活；年輕任性的安露為追逐禁忌戀情，疲於奔命；步入暮年的帕洛蒂被地產霸權逼得無家可歸，三人最後一起踏上未知的旅程。

柏耶嘉柏迪婭的前作《一任無知到天明》從電影學院女學生沒寄出的情信，透視印度種姓制度不公、學術自由受威脅、學費飈升等社會問題，在康城影展贏得最佳紀錄片殊榮。她轉拍劇情片，《乘著光的幻想》開首鏡頭對準城市裏勞動的一群，不管在清理垃圾或準備開檔，還是火車上來來往往的人，片中不時下滂沱大雨，連擁擠交通裏車輛響起的喇叭聲，也幾乎被雨聲蓋過，濡濕的空氣彷彿可穿透大銀幕，讓觀衆感受到那種鬱悶。大城市原來不止一般人概念上的巴黎、倫敦、紐約、東京，《乘》片呈現的孟買也是大都會，當中離鄉到城中上班的女性，即使被人群包圍卻顯得孤寂。電影最有趣是上半部絕大部分時間都是晚上取景，當講述三名女主角離開孟買後才轉為多日照場景。

三名女主角中以柏芭的戲分最重，故事也主要圍繞她；柏芭婚後沒多久丈夫便到德國工作，而且超過一年沒跟她聯絡，所以當收到來歷不明的電飯煲，安露卻指出來自德國時，本已愁眉不展的柏芭顯得更忐忑。連片言隻字都沒有，只送來一個電飯煲，有什麽意思？尤其一名醫生同事對柏芭很有好感，不止一次示愛，但她仍夢想丈夫會在哪一天回來，於是婉拒對方。較年輕的安露剛好相反，比較叛逆任性，愛上穆斯林男子，明知道篤信印度教的雙親必定反對，選擇逃避或有時會幻想可跟男友私奔。但無論柏芭或安露都勇敢而善良，安露會不忍連生三孩生活拮据的年輕太太長此下去，於是悄悄給對方避孕藥。寡婦帕洛蒂住了22年的地方，因缺乏居住證明，遭地產發展商趕走，後者準備在原址興建豪宅，口號是「預留給特權階層」，如此赤裸裸；柏芭同情帕洛蒂，其後跟安露陪伴她搬行李返回海邊的鄉下定居。離開孟買前，柏芭與帕洛蒂向發展商的廣告牌丟石頭，即使是精神宣泄，也大快人心。

離開孟買 豁然開朗

柏芭與安露都是護士，帕洛蒂則在醫院的廚房工作，她們都服務他人，不管金錢、精神或自由等各方面皆收穫不多，若轉換性別，在印度社會待遇是否不一樣？然而導演柏耶嘉柏迪婭不是要拍一部肥皂劇，最關心始終是幾名女角的命運。片中沒有很戲劇化的轉折，反而是離開孟買後，柏芭與安露的心靈得到解放，後者與跟隨而來的男友坦誠相對，並首次一起見柏芭與帕洛蒂。柏芭亦逐漸想通，應關顧自己，並透過拯救溺水陌生男子，十分魔幻地向杳無音信的丈夫剖白，決心結束一段虛幻且深陷泥沼的關係。

上映日期：5月1日

相關字詞﹕開箱 康城影展 柏耶嘉柏迪婭 乘著光的幻想

上 / 下一篇新聞