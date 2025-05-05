明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《南美潮什麼》探索3國秘境 梁芷珮睇納斯卡線暈機浪

【明報專訊】「旅遊達人」梁芷珮（Christy）2017年開始主持《潮什麼》系列，與攝影師老公Kenneth夫妻檔拍住上，到不同地方介紹新潮有趣事物，最新一輯《南美潮什麼》今晚首播。梁芷珮遠赴南美洲，精選巴西、玻利維亞與秘魯3國，歷時38天，深入探索這3個美麗且充滿魅力的國家。

路途顛簸 考驗體力

南美洲交通不便，梁芷珮與Kenneth為將精彩內容呈現給觀眾，整個旅程單是搭飛機已多達21次，乘火車及巴士次數更是不計其數，相當考驗體力。

梁芷珮帶觀眾到秘魯，探索馬丘比丘，挑戰彩虹山，入住懸崖酒店，感受極限刺激。之後玩轉巴西里約熱內盧狂歡節，直擊花車製作，飽覽海灘美景，然後抵玻利維亞，在天空之鏡享受浪漫鹽田午餐、香檳與日落。

體驗極限活動受驚喪嗌

梁芷珮先訪秘魯首都利馬，乘坐小型飛機從高空觀望秘魯沙漠上巨型的神秘地畫納斯卡線，這些地畫包含動植物、幾何圖案等，尺寸巨大，只能從高空才能看清全貌，搭乘小型飛機觀看納斯卡線並非易事，飛機會不斷盤旋，梁芷珮說：「飛來飛去、轉來轉去，感覺真的好辛苦，成個人標晒汗，跟住好想嘔。」

其後前往全南美唯一的天然綠洲，搭乘吉普車在沙漠奔馳，梁芷珮刺激到驚聲尖叫，抓緊老公大喊：「快到好誇張，好驚呀！」她下車後直呼：「仲刺激過玩過山車！」其後挑戰垂直趴在滑板上，體驗高處滑沙，梁芷珮再次受驚：「好快啊，黐線㗎！」然後尷尬說：「又係咁，成個山得我一個喺度嗌」。

首集最後一站轉機前往平均海拔3400米以上的世界遺產古城庫斯科，挑戰登上海拔高達5200米的彩虹山，二人登頂後，山頂被大霧籠罩，等待霧散後，梁芷珮與老公甜蜜在彩虹山前親吻合照，還搞笑地與戴太陽眼鏡的羊駝合影留念，之後前往海拔較低的地方，換上泳衣享受在懸崖邊的溫泉；最後摸黑前往懸崖酒店，場面驚險萬分。

《南美潮什麼》

5月5日起 逢周一至五晚10時30分 翡翠台播映

上 / 下一篇新聞