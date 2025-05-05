【娛樂場】《南美潮什麼》探索3國秘境 梁芷珮睇納斯卡線暈機浪

路途顛簸 考驗體力

南美洲交通不便，梁芷珮與Kenneth為將精彩內容呈現給觀眾，整個旅程單是搭飛機已多達21次，乘火車及巴士次數更是不計其數，相當考驗體力。

梁芷珮帶觀眾到秘魯，探索馬丘比丘，挑戰彩虹山，入住懸崖酒店，感受極限刺激。之後玩轉巴西里約熱內盧狂歡節，直擊花車製作，飽覽海灘美景，然後抵玻利維亞，在天空之鏡享受浪漫鹽田午餐、香檳與日落。

體驗極限活動受驚喪嗌

梁芷珮先訪秘魯首都利馬，乘坐小型飛機從高空觀望秘魯沙漠上巨型的神秘地畫納斯卡線，這些地畫包含動植物、幾何圖案等，尺寸巨大，只能從高空才能看清全貌，搭乘小型飛機觀看納斯卡線並非易事，飛機會不斷盤旋，梁芷珮說：「飛來飛去、轉來轉去，感覺真的好辛苦，成個人標晒汗，跟住好想嘔。」

其後前往全南美唯一的天然綠洲，搭乘吉普車在沙漠奔馳，梁芷珮刺激到驚聲尖叫，抓緊老公大喊：「快到好誇張，好驚呀！」她下車後直呼：「仲刺激過玩過山車！」其後挑戰垂直趴在滑板上，體驗高處滑沙，梁芷珮再次受驚：「好快啊，黐線㗎！」然後尷尬說：「又係咁，成個山得我一個喺度嗌」。

首集最後一站轉機前往平均海拔3400米以上的世界遺產古城庫斯科，挑戰登上海拔高達5200米的彩虹山，二人登頂後，山頂被大霧籠罩，等待霧散後，梁芷珮與老公甜蜜在彩虹山前親吻合照，還搞笑地與戴太陽眼鏡的羊駝合影留念，之後前往海拔較低的地方，換上泳衣享受在懸崖邊的溫泉；最後摸黑前往懸崖酒店，場面驚險萬分。

《南美潮什麼》

5月5日起 逢周一至五晚10時30分 翡翠台播映