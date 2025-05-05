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娛樂

陳奕迅首次日本開騷 著新歌衫悼設計師

陳奕迅日本東京首開騷 回應會否選址啟德辦巡唱終站

【明報專訊】陳奕迅（Eason）前晚於K-Arena橫濱舉行首個日本演唱會，吸引各地過萬歌迷捧場。陳奕迅在安歌環節獻唱「東瀛情懷歌單」，演繹玉置浩二經典歌《Mr.Lonely X 愈想愈無謂》雙語版本，以及1995年於日本錄製的《遊離份子》，透露當年華星唱片邀請作曲家浦田博信為新秀冠軍作曲，並由日本樂隊Chage & Aska的編曲家編曲，回想人生第一次到日本，「在目黑區錄音，六本木拍MV，第一次食日本壽司，很多美好回憶」。

陳奕迅還獻唱改編鋼琴家西村由紀江的鋼琴曲《傷信》，西村由紀江購票進場支持，在大會邀請下到後台跟陳奕迅首次見面，西村跟陳奕迅說︰「我在觀眾席上聽到你提起我的名字3次，非常感動！」為陳奕迅設計《Fear And Dreams》巡唱舞台服裝的日本設計師瀨尾英樹去年病逝，因病情惡化一直未能到現場親睹作品。陳奕迅希望今年巡唱換新裝，瀨尾太太特地齊集丈夫生前的團隊，用老公的設計元素，為他訂製新舞台服裝。陳奕迅感動表示，「非常感謝瀨尾英樹先生對我的支持，他的太太今（前）晚帶同自己和瀨尾父母到場，並且帶着瀨尾的照片坐於席上觀看，她告訴我，瀨尾看到了！我們非常開心」。

以換手機習慣回應何時啟德開騷

不斷有「預言」稱日本近月會發生大地震，東京昨午發生4.1級地震，陳奕迅稱沒感到震動，「像演唱會主題『fear and dreams』一樣，不要想太多，未發生，別當真，我從沒擔心」。反而日本人百日咳情况很厲害，他演出前很少外出，小心保護自己，完騷後與家人外出吃拉麵。不少歌迷希望他到啟德主場館開騷，他笑言︰「遲些再說，我從來不是第一時間更換手機型號的人。何時換？總有一天。」

娛樂組

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