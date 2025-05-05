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娛樂

朱敏瀚自覺演AI有瑕疵 王敏奕中港兩邊走似「跨境學童」

虛擬情人｜朱敏瀚預告邀藝人幫手宣傳 聞陳曉華3字 稱只關心王敏奕

【明報專訊】王敏奕、朱敏瀚、楊卓娜、黃子恆和林景程等昨日到荃灣宣傳無綫劇《虛擬情人》，朱敏瀚蒙眼玩遊戲，靠摸手認人，兩度扯着王敏奕的手很久不放，最終還是認錯林景程。王敏奕與朱敏瀚感謝觀眾受落他們這對CP，劇集兩年多前拍攝，朱敏瀚自覺演出有不少瑕疵，若能再演，會有更多演繹方法，開心角色「AI Adam」受大人小朋友歡迎。有指劇中AI角色變成真人難以置信，二人盼大家抱幻想心態追劇，才能投入虛擬世界。朱敏瀚說：「作品剪接手法與其他劇不同，想表達現代人與人之間的孤獨感，有正面信息，劇情會愈來愈好看。」

朱敏瀚在社交平台上載與藝人朋友分享與「Adam」互動短片，預告有兩名特別嘉賓。問到是否緋聞女友陳曉華？他Adam上身表示心中只有「程晴」（王敏奕角色）。王敏奕近期忙在內地拍《新聞女王2》，又要宣傳《虛擬情人》，表示雖然辛苦，但開心，笑言：「有時很夜收工趕回港，感覺似『跨境學童』。」

楊卓娜跳鋼管舞被老公彈核突

楊卓娜劇中跳鋼管舞迴響很大，自嘲一把年紀感覺尷尬，「拍攝時心理負擔很重，擔心出街後觀眾見到我會嘔，沒期望有人鍾意」。她稱未看網民留言，希望是正面評語，不覺舞衣性感，最尷尬是對着劇中丈夫講對白，「我同監製一早講定，絕不能穿得太性感」。楊卓娜爆老公意見不夠正面，以「好核突」來形容，強調跳鋼管舞只是意識上大膽，最難忘同期拍《虛擬情人》和《奪命提示》，兩個角色造型反差大，感到混淆和矛盾，壓力特別大。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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