朱敏瀚自覺演AI有瑕疵 王敏奕中港兩邊走似「跨境學童」

朱敏瀚在社交平台上載與藝人朋友分享與「Adam」互動短片，預告有兩名特別嘉賓。問到是否緋聞女友陳曉華？他Adam上身表示心中只有「程晴」（王敏奕角色）。王敏奕近期忙在內地拍《新聞女王2》，又要宣傳《虛擬情人》，表示雖然辛苦，但開心，笑言：「有時很夜收工趕回港，感覺似『跨境學童』。」

楊卓娜跳鋼管舞被老公彈核突

楊卓娜劇中跳鋼管舞迴響很大，自嘲一把年紀感覺尷尬，「拍攝時心理負擔很重，擔心出街後觀眾見到我會嘔，沒期望有人鍾意」。她稱未看網民留言，希望是正面評語，不覺舞衣性感，最尷尬是對着劇中丈夫講對白，「我同監製一早講定，絕不能穿得太性感」。楊卓娜爆老公意見不夠正面，以「好核突」來形容，強調跳鋼管舞只是意識上大膽，最難忘同期拍《虛擬情人》和《奪命提示》，兩個角色造型反差大，感到混淆和矛盾，壓力特別大。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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