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娛樂

姚焯菲盼與邱傲然打破隔膜 胡子彤闖樂壇向林峯取經

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、胡子彤和台灣女團GENBLUE等昨日到旺角為戶外嘉年華表演，姚焯菲首度公開跳唱新歌《New Fantasy》，最近忙拍無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，又要排練音樂劇《三•八》，上月趁空檔與家人到日本旅行，「聽好多人說7月不要去，我唔係信，聽人咁講咪跟風之前去」。

姚焯菲於音樂劇與MIRROR成員邱傲然（Tiger）首次合作，問到是否合拍？她說未開始真正夾，「第一次圍讀時他在場，相信會順利，Tiger是好I的人，我偏向E的I人，希望可和他熟絡少少，不會像現在有點尷尬，看如何打破隔膜」。鍾柔美正忙考試，感到非常大壓力，「希望有好成績，之後可入大學修讀學士文憑」。

胡子彤透露今年會多放些時間在音樂上，預計出三四首新歌。會否嘗試跳唱？他說：「我不抗拒，但要練，有機會會向林峯取經，鬥chok就不夠他來，他是始祖。」他表示稍後會參演新戲，是否《九龍城寨之龍頭》或《終章》？胡子彤說：「都係嗰啲啦，現在要勤於操練，相信會比上集打得更勁。」傳周潤發或梁朝偉加盟？他說不知道，如果可以跟兩神級前輩合作當然開心。金像獎鬧出疑造票風波，是否深信《九龍城寨之圍城》得獎實至名歸，胡子彤認為這個問題交給觀眾回答，他覺得團隊已盡力，結果由投票決定。

記者：林祖傑

相關字詞﹕胡子彤 鍾柔美（Yumi） 姚焯菲（Chantel）

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