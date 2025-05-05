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娛樂

盧瀚霆呂爵安稱小組團綜助感情昇華 姜濤醉酒席地而睡 李駿傑圓夢爆喊

MIRROR「妹豬組」拋開偶包拍團綜 姜濤自揭醉態 盧瀚霆稱友情昇華

【明報專訊】MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和李駿傑（Jeremy），率先獲公司安排以分拆小組「妹豬組」拍團綜，於ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》齊齊到韓國捱眼瞓接受各項挑戰，當中讓觀眾見到呂爵安即使疲累亦無放棄影隊友「黑圖」，吃貨Anson Lo投訴伙食未合心水，姜濤飲醉酒席地而睡，還有李駿傑圓夢爆喊，完全拋開「偶包」展示真實一面。Anson Lo、呂爵安和李駿傑覺得此行令4子感情昇華，姜濤則笑言沒有降低過，何來昇華，還稱去到韓國心繫其他8成員，每晚都好辛苦。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

姜濤、Anson Lo、呂爵安和李駿傑到韓國10日拍團綜，異口同聲大呻行程最辛苦是不夠瞓，呂爵安說：「過往都試過分小組拍團綜，但今次正式首次12個變成4個去拍，本身我們鍾意的都很類同，又幾鍾意韓國，所以不太當是工作，去到之後發覺原來真係工作，比想像中緊密好多，每日瞓得三四個鐘，好誇張，每次一上車全部即刻瞓，不過都好好玩，好似和朋友去旅行，只不過平時唔會咁早起身。」

李駿傑打war game險暈

李駿傑首日拍攝已睡眠不足見暈，「因為坐凌晨機冇瞓覺，一去到已經要即刻化妝即刻玩，打war game要好多郁動，踎低好耐，突然間起身就好暈，好在前面有個桶畀我扶住」。姜濤取笑李駿傑當時勁似孕婦。呂爵安稱今次「妹豬組」旅程中發生了極多極度有趣及驚喜的事，有很多令他們反應不到的事情，「在節目大家會見到好多我們4個人平時的相處，真的很真性情，完全冇任何包裝，平時點樣講嘢，點樣互相趷嚟趷去，大家會見到從來未見過嘅畫面同狀態，極度推介一定要睇，我真心覺得會好睇好笑」。身為「黑圖」愛好者的呂爵安，凌晨搭飛機已開始影隊友黑圖儲貨，3拍檔知道後均十分驚訝。Anson Lo稱無此癮，李駿傑笑說：「仲有力氣影，佢（呂爵安）真係好有心機做呢啲嘢。」

攰到無胃口品嘗美食

Anson Lo強調在當地沒有喪食，亦已戒了食兩個飛機餐，「𠵱家盡量食少啲，今次我們的食量屬正常，食啲嘢又唔係好好食，好多時一個鍋裏面有隻雞，就成餐食隻雞，對我來講好似很少選擇，不過這也關乎個人喜好」。

姜濤稱對他而言，每餐都只是維持生命，因為真的很累，「又不是說不好吃，只因太累，根本冇力去品嘗。加上韓國的食物款式都差不多，沒有很多選擇，所以都是食完立即上車瞓，去下個目的地繼續拍，今次拍攝時間真的由朝到晚，安排了很多環節給我們，算是我們拍過這麼多次綜藝節目最辛苦」。他稱最辛苦是呂爵安，因為要靠對方帶動氣氛。

喜獲崔始源導遊參觀SMTOWN

Anson Lo表示旅程中最難忘是到韓國娛樂經紀公司SMTOWN，驚喜見到K-pop界大前輩崔始源現身帶4人參觀，還有傾心事和詢問對方心得，覺得很奇妙。李駿傑透露去完SMTOWN一度感動爆喊，「因為以前長期幻想會入到這一間公司，18歲時有去過海外面試，還去過兩三次，之後發現曾和姜濤同一日去，多年之後，以MIRROR身分踏入這間公司，覺得好神奇，用第二個身分入到去都好吖！」姜濤稱當年16歲，抱着嘗試的心態去面試，只試過一次，所以沒有李駿傑這麼感觸。

Anson Lo李駿傑喪玩機動遊戲

節目中4子獲安排接受不同挑戰，Anson Lo說：「我和李駿傑好鍾意玩機動遊戲，好耐都冇試過可以喪玩，又唔使排隊，雖然我們都有玩，但只得我們兩個enjoy。」當中最不enjoy是畏高的姜濤，直認玩機動遊戲時差點心跳率爆表，「最驚就是玩過山車，還有要揸真飛機，Anson Lo和李駿傑有機會嘗試親自駕駛飛機降落，我在地面看時，見到降落得不是幾平穩，好像差點會發生意外，原來是機師允許他們這樣做，我當然冇，上到去淨係夠膽坐響度，只和機師講『safe』」。可有想過怎樣克服畏高？姜濤說：「畏高唔需要克服，覺得冇咩必要克服，其實我主要驚離心力」。

姜濤驚青燒棉花糖 認唔夠man

姜濤在節目燒棉花糖時，表現非常驚青，被經理人黃慧君（花姐）鬧不夠man，他說：「只是節目效果嚟，真係冇諗過段片會流出。」李駿傑幫姜濤澄清，說其實是熱氣好勁，難以伸手去燒棉花糖，姜濤才一路燒一路嗌，他也要一直包住隻手不夠man。姜濤笑道：「多謝，唔使特別去解釋，好小事，唔緊要，係我唔夠man！」酒量淺的二人在鏡頭前現醉態，李駿傑自覺好失態，因為平時好少飲酒，但又好想試燒酒加啤酒，不過對他來說的確很易醉。同樣飲醉酒的姜濤說：「返到房，唔知自己響度講乜，響地下瞓咗一陣先至去冲涼。」

不斷傾偈交流 加深了解彼此

Anson Lo稱他們這個組合結伴去旅行，不會有嗌霎，「我們鍾意嘅嘢都好似，好多嘢都會話冇所謂，去邊或食咩都會話是但啦」。他認為今趟旅程絕對會令「妹豬組」友情昇華，「就算鏡頭後，私下相處好多，對大家更加了解」。呂爵安亦認為今次4子一齊去旅行體驗不同環節，相比平時一起工作大不同，「要不斷一齊傾偈、交流、玩，絕對會提升我們的關係」。李駿傑表示旅程增加了他們的共同回憶，「這個節目剩係得我們4個，唔關嗰8個事，也可以分享給他們聽」。姜濤笑言：「響我心目中沒有降低過，何來昇華兩個字，去到韓國我都係牽掛住其他嗰8個，所以每一晚都好辛苦，心諗如果有佢哋8個響度，呢件事係幾咁美好。」

服裝：Farfetch （盧瀚霆、李駿傑）、Bathing Ape（姜濤）、Mr Porter（呂爵安）

造型：PIPA Creative

化妝及髮型：Rainbow Chung、Mayling Suen@Annie G.Chan Makeup Centre、Denny ku、Man Chan、Lydia Yung @Chic Private I Salon、Percy Shing

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相關字詞﹕李駿傑（Jeremy） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤 呂濤米Lo Seoul

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