【開箱】《電視牢籠》 少女失蹤 追查性罪犯案中有案

以阿根廷為背景

共6集的《電視牢籠》，以阿根廷小城鎮巴里洛切的資深女記者艾瑪追查性侵少女罪犯，為故事揭開序幕，講述她主持的網上節目《開播誘捕你》十分受歡迎，也往往令歹徒無所遁形。當她欲從受害者卡蜜拉身上打探罪犯線索，因而認識青少年中心的導師李奧，兩人互相吸引，並發展一夜情。另一方面，艾瑪使用假身分誘捕性罪犯現身，怎料出現的正是李奧。

以上只是《電視牢籠》首集劇情，根據哈蘭科本寫作慣例，故事通常案中有案，不到最後一集也難以看到真相，《電》劇也不例外。其實性罪犯只是前菜，另一條主線是少女瑪蒂娜參加同學的派對後失蹤，生死未卜；而艾瑪的兒子布魯諾、李奧舊愛茱莉安娜的兒子阿曼多、瑪蒂娜男友蓋爾等，全都有出席派對，他們又是否有嫌疑？李奧被艾瑪的鏡頭逮個正着後逃走，並向好友馬可斯求助，又迅即離開後者的住所。卡蜜拉的父親法康多原為李奧早期輔導的問題少年，得悉恩師可能是侵犯愛女的真兇，極端憤怒下糾衆尋仇，在槍殺李奧後被捕。到底李奧是否性罪犯，還是遭嫁禍？他又是否令瑪蒂娜失蹤的真兇？

有原著做藍本，一般哈蘭科本小說改編的懸疑劇不會很難看，故弄玄虛卻是必然，人物衆多也容易分散觀衆注意力，同時也是欲知真相追看下去的動力，《電視牢籠》只有短短6集，算拍得十分緊湊；而且追查真兇之外，也加插了「原諒」主題及母子情。講述艾瑪丈夫被醉駕女子撞斃，後者不斷寫信求諒及親身道歉，均被艾瑪冷言拒絕；也因為丈夫猝逝，加上寄情工作，跟兒子布魯諾的關係愈見疏離。這段母子情所佔篇幅不算多卻十分重要，也呼應了後來茱莉安娜與阿曼多的母子情。艾瑪及後對撞斃丈夫的女子釋懷，並重新檢視和兒子的關係，也對應了她得悉李奧「身世」後的反思。

劇中扮演艾瑪的蘇莉達維拉米（Soledad Villamil）10多年前以《謎情追兇》的檢控官角色嶄露頭角，該片曾贏得奧斯卡最佳外語片獎，後來荷李活重拍，雖然有兩大影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）和茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）主演，卻是失敗的改編，落得既不叫好也不叫座的下場，跟原著成績相距甚遠。

合約延長4年 拍到2026年

哈蘭科本的小說大多以美國為背景，像《電視牢籠》的原著便是有關新澤西州，其餘人物關係則與劇集版相若，只是把地點由美國搬到阿根廷。科本的小說處男作《Play Dead》於1990年出版，他時年26歲；首部搬上大銀幕的小說《Tell No One》，卻由《救命行動》法國男星紀堯姆卡納（Guillaume Canet）自導自演，法國人似乎最早對其作品青眼有加，10年前把科本的小說《No Second Chance》拍成迷你劇，合作關係比Netflix還要早。3年前，Netflix延長科本的合約多4年，除了《電視牢籠》，先後上架的包括英國劇《失蹤疑雲》、《陌生人》、《最親密的陌生人》、《生命中的危險缺憾》、《逝者不安息》；波蘭《森中謎》、《守口如瓶》和今年3月初上架的《死亡印記》（Just One Look），以及西班牙《第二聲鈴響》和法國《幽靈天使》，合共11齣，當中又以《逝者不安息》收視最高，至今依然是Netflix史上最多人收看的英語節目第9位。根據Netflix資料，改編自科本小說的美國劇《I Will Find You》和英國劇《Run Away》已經開鏡，播出日期未定。