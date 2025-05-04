金賽綸電影遺作遭投資者追數

據韓媒報道，金賽綸2022年醉駕事件發生前，主演改編自同名網漫的電影《我們的每天每天》，製作公司WiseWolf於2021年5月與投資公司Choice Well簽訂合約，後者墊資2億韓圜（約110萬港元），待電影上映後WiseWolf需交還金額，以及將電影銷售額百分之十五給予投資方。其後金賽綸發生醉駕事件，導致《我》片未能如期上映，Choice Well指WiseWolf未有向金賽綸追討相關賠償，早前向製作公司提告，要求退還投資金額。韓國法院近日就案件判決，判投資方敗訴，並需支付堂費。法院指責任不在WiseWolf製作公司，因此沒義務交還投資額。

韓媒指《芭妮與哥哥們》男星李彩玟伙拍金賽綸主演的《我們的每天每天》，計劃今年9月上映，故事講述青梅竹馬的男女在成長過程中由友情變愛情。

另一方面，據韓媒《Money Today》報道，金賽綸舉殯翌日，其父主動聯絡金賽綸的住所業主，要求退還5000萬韓圜（約27.7萬港元）按金。該筆按金其實是金賽綸相熟的教育公司高層及歌手朋友合力替她支付，租約登記的名字也不是金賽綸。

文：蘇珮欣