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娛樂

《雷霆特攻隊*》優先場收8970萬 羅拔唐尼率《復仇者聯盟5》拍檔捧場造勢

【明報專訊】Marvel超級英雄片《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）香港上周三（30日）率先開畫，截至5月2日下午5時，票房衝破712萬港元。美國5月2日上映，上周四（1日）優先場錄得1150萬美元（約8970萬港元），算打響頭炮；回歸《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）扮演奸角「末日博士」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），也率領片中拍檔一起晚飯兼看《雷霆特攻隊*》，還把大合照上傳社交媒體為MCU（Marvel電影宇宙）的兄弟造勢。

《雷霆特攻隊*》講述一班反英雄角色如「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、第二代「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、前蘇聯特工「紅色保衛者」大衛夏巴（David Harbour）、「鬼魅」漢娜莊卡雯（Hannah John-Kamen）及前「美國隊長」懷特羅素（Wyatt Russell），如何擺脫過去黑歷史，合組「新復仇者聯盟」的心路歷程。該片上周四在美國上映優先場，收1150萬美元，成績不錯，美媒預計《雷》片首周末可進帳7000萬至7500萬美元。

事實上，《齮齕人生》導演積舒利亞（Jake Schreier）執導的《雷霆特攻隊*》口碑不錯，在爛番茄網站綜合250篇評論文章得分88%，遠遠拋離今年2月上映兼同屬MCU的《美國隊長4：勇敢新世界》44%低分；爛番茄網站的觀衆評分，《雷》片亦錄得95%，成為MCU電影中的第3高得分，跟《蜘蛛俠：決戰千里》平手，並僅次於《尚氣與十環幫傳奇》98%和《蜘蛛俠：不戰無歸》97%。預料首周末全球可收1.6億至1.75億美元，收支平衡在望。

正拍攝《復仇者聯盟5》的「末日博士」羅拔唐尼，趁《雷霆特攻隊*》上映，暫時放低手頭工作，聯同《復》片拍檔去食晚飯，順道入戲院捧場，並把做出代表《雷》片的T字手勢大合照上傳到社交媒體，為新片打氣及造勢。看戲團隊除了羅拔唐尼，還有「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）、新「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）、「尚氣」劉思慕、《黑豹》「疤古」溫斯頓杜克（Winston Duke）、「牌王」卓寧達譚（Channing Tatum）、「隱形女俠」雲妮莎卻比 （Vanessa Kirby）及「石頭人」艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）等，十分熱鬧。

「死侍」擬加入《變種特攻》角色

據美媒Hollywood Reporter報道，自《死侍與狼人》票房大收13.38億美元後，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）正構思「死侍」新片將會加多三四個《變種特攻》角色，不過一切尚在起步階段，所以仍未向Marvel電影公司進言。

相關字詞﹕復仇者聯盟5 羅拔唐尼 美國開畫票房 雷霆特攻隊*

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