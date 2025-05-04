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娛樂

何珮瑜走出情傷不再戀愛腦 市道欠佳保持有工作 自覺幸運

何珮瑜多愁善感 遇逆境視為磨練 自認曾是戀愛腦 對愛情心態有改變

【明報專訊】何珮瑜去年在港拍完電影《怒火漫延》，便往北京拍攝內地劇和電影。她自覺幸運，感恩在市道欠佳下仍保持有工作。她單身約3年，雖有追求者，但不合適，目前只想專注工作，無心「戀戰」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

何珮瑜早前到北京工作，逗留了大半年，之後跟伍詠薇、劉若寶、黎峻及朱天前往長白山拍攝旅遊節目，推廣吉林東北文化。她有感在現今市道欠佳下，可以保持有工作很幸運及感恩。談到長白山之旅，她表示當地氣溫約零下20度，登上長白山峰更加寒風刺骨，幸天公作美，讓她看到天池，「長白山是讓人洗滌心靈的地方，看到天池一刻，所有煩惱都拋諸腦後」。

曾對未來充滿焦慮

何珮瑜自認多愁善感，對未來充滿焦慮，就算有工作，仍質疑自己的能力是否勝任，「演員好被動，因工作不穩定，所以沒有安全感，但發現無論你有幾多焦慮都沒用，很多事情都不到我控制，不如專注將當下的工作做好，開心了再算，不要浪費時間憂慮未發生的事情」。她承認想通後整個人豁然開朗，她笑說：「個樣都無咁愁！最愁是新冠疫情三年，工作量銳減，支出多過收入，家人都替我擔心，因我未結婚，要靠自己。」

何珮瑜將遇到的困境和不愉快事情視為磨練，造就了現在的她，不再「傻更更」，「以前不聽長輩說話，感情和事業跌過先知痛，以後不會重蹈覆轍」。她承認以前是戀愛腦，「之前談戀愛很投入，當攞個心出來但最終受到傷害，就會好痛，現在明白不可以再戀愛腦。回望多段戀情，發現無論跟誰談戀愛，模式都是一樣，有甜蜜期和磨合期，睇你過唔過到關。現在愛情觀有改變，加上身邊很多朋友都離婚收場，更加不強求」。

學古典舞變溫柔

單身三年的何珮瑜承認有追求者，但感覺不合適，目前專注工作，無心「戀戰」。她透露最近收養一隻差點被屠宰的銀狐犬，並取名「春天」，「為了照顧愛犬，我會香港、北京兩邊走，『春天』已被拋棄一次，如我拋棄牠，對牠是雙重打擊，『春天』就是寓意萬物重生。北京好近我家鄉，方便照顧年邁婆婆，最希望做到事業、愛情、家庭及健康取得平衡，之前在黃大仙求了支上籤，籤文指將會否極泰來」。她透露去年在北京學古典舞，跳舞後人也變得溫柔，朋友都說她像變了另一個人。她希望學以致用，將來有機會拍歌舞片。

場地提供：Grotto

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