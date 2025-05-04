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娛樂

避談與麥美恩絕交 吳若希自認好大方

吳若希自認大方 避談跟麥美恩絕交：有啲嘢發生咗

【明報專訊】吳若希日前突然在社交平台宣布跟好姊妹麥美恩絕交，兩人之後再發文互嘲，又稱已刪除聯絡，但未有透露原因，惹網民猜測是否宣傳招數。吳若希本月31日舉行《Gossip of Me演唱會》澳門站，昨日到尖沙嘴出席記者會，只透露宣布絕交因有些事發生了，但不想多談關於麥美恩的事，又自認不小器、好大方。

記者：柯美

攝影：劉永銳

吳若希昨日一身黑色型格打扮現身記者會 ，即場獻唱新歌《感激跟你能夠遇見》，又跟現場粉絲玩遊戲。首次在澳門開騷的她表示會有多場舞蹈，包括跳唱和配合演唱會狂野形象的舞蹈，要特別練習，「以前巡唱跳舞，只練5日，今次要花一個月排舞，會有性感元素，服裝要特別訂製，希望是健康性感，別期望太大」。她開始健身操肌，因演唱會有邊唱邊行天橋環節。她稱雖然只演出一場，但會搏到盡，希望未來可以巡迴演出。

「當刻絕交因有事發生」

談到演唱會嘉賓，吳若希大賣關子。問會否邀請日前宣布絕交的麥美恩？她說：「到時就知。（有否邀請她？）不用刻意邀請，演唱會海報已出街，是好朋友的話，睇到會主動聯絡我。（若她自薦做嘉賓會否答應？）考慮吓。」問到是否與麥美恩真的絕交？吳若希笑說：「當刻係公開絕交。（之後已沒事？）今（昨）日想聚焦講演唱會。」網民質疑她與麥美恩夾埋做宣傳？她說：「關於這個人（麥美恩）的問題，我不想回答。當刻絕交，因有些事發生了，但我不想講。（事後你們可有通電話了解？）唔講佢。（真嬲？）唔講佢啦，我現在心情非常開朗，因快要開騷。」是否一場誤會？她稱不再講。

未知見面會否尷尬

是否介意麥美恩留言回敬「得一首歌嘅一姐」？吳若希表示正常要有很多歌才可以開演唱會，不過今次演唱會也會翻唱其他歌手的歌曲，最近忙新歌宣傳和綵排。與麥美恩再見會否尷尬？她說：「暫時未見到，唔知。」可有中間人幫手調停？她支吾以對，仍是那句「唔講佢」。可有轉彎餘地？她說：「我平時揸車經常轉彎。（你不是小器的人？）係，我不小器，好大方。（等麥美恩跟你道歉？）唔係，無嘢。」

盼李蘊未來順利

提到李蘊擔任她主持的《奇情谷》嘉賓。吳若希表示以前接觸過李蘊，對方很有禮貌及謙虛，今次在節目交談後，覺得對方是值得大家幫忙和留意的藝人歌手，「聽她講成長經歷，覺得這個女孩子好辛苦，承受了很多東西，希望她未來的路順利」。會否邀請麥美恩擔任《奇情谷》嘉賓？她稱不知道，是節目組安排，自己沒所謂，工作上絕對沒問題。

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