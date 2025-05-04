無綫藝員周百恩吳兆麟參加《聲秀》面試 16歲陸卓謙捲土重來 網民讚高大靚仔又唱得

郭偉亮質疑陸卓謙有否信心再參賽

昨日海選參賽者有學生、自由工作者、前欖球運動員、兼職舞蹈員及專程從海外來港的人士外，還有無綫藝員27歲吳兆麟及29歲周百恩。曾於13歲參加《聲夢JUNIOR》，今年滿16歲的陸卓謙捲土重來，跳唱韓國男團BTS《Dynamite》，雖表現有點緊張，但181cm身高加上外形，獲看直播的網民讚高大靚仔又唱得。曾擔任《聲夢JUNIOR》導師的郭偉亮質疑他有否信心再參賽，不怕辛苦肯去捱？陸卓謙不認為對方刻意刁難，早有心理準備，亦不覺認識郭偉亮有着數。他稱有七八成信心能入圍，多謝網民讚賞。他指如成功入圍，日後會兼顧唱歌及讀書，家人沒反對他入行。

周百恩事前不知同事吳兆麟也來面試，他喜歡唱歌，參賽挑戰自己。他表示開口前被太大音樂聲嚇親，表現失準，加上對手很強，對入圍信心不大。來自北京的劉涵睿居港5年，去年在演藝學院修讀聲樂課程畢業，她跳唱英文快歌獲好評。不諳廣東話的她主要講英文和普通話，如入圍會苦練廣東歌。從多倫多來港的譚昕婷，正職是理財顧問，兼職舞蹈員及電視節目主持。有評審覺得她似張韶涵，她稱沒有刻意模仿。

評審谷婭溦自認嚴厲不是惡

鍾舒漫表示評審準則視乎歌藝、有否潛質、個人特色及舞台魅力。提到舊愛吳浩康亦是評審，她說同場不會尷尬，大家都喜歡音樂才接此工作。谷婭溦被外界認定做導師很惡，她認為是誤會，只是要求高才比較嚴厲，是為別人好。她承認見靚仔靚女會特別吸引，但如果樣靚但鵝公喉，未必會揀選。

記者：林蘊兒