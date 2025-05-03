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娛樂

Lisa Rose齊入選亞太區影響力人物 《魷魚遊戲》導演主角上榜 李安獲頒終身成就獎

【明報專訊】美國非牟利組織Gold House每年都會選出「亞太區百大最具影響力人物」（簡稱A100），今屆有不少華裔藝人及韓星上榜，包括《魔法壞女巫》導演朱浩偉（Jon M. Chu）和演員楊紫瓊、韓國女團Blackpink成員Lisa及Rose、《魷魚遊戲》導演黃東赫、主角李政宰與李秉憲等。值得一提的是，早前獲美國導演公會（DGA）頒發終身成就獎的《斷背山》金像導演李安，再當選為「金傳奇」得主，表揚他對影壇的貢獻。

根據Gold House社交媒體的自我介紹，該組織成立目的旨在「團結、投資和支持亞太地區的創作者和機構，為每個人的未來提供動力」。為表揚對亞太地區藝術、文化和社會有貢獻的人士，今年繼續公布「亞太區百大最具影響力人物」名單，囊括娛樂界、科技界、商界、體育界、時尚界和其他界別人士。除了朱浩偉和楊紫瓊外，其他上榜華裔藝人還有《周末夜現場》美籍華裔主持楊伯文（Bowen Yang）等。

「韓流」近年席捲全球，對亞太地區影響力亦不容忽視，韓國女團Blackpink成員Lisa及Rose、男團Seventeen、重拍李安舊作《囍宴》的美籍韓裔導演安紀澈（Andrew Ahn），以及《彈珠人生》小說原作者、美籍韓裔作家李珉真亦榜上有名，後者更與史上首名奪得奧斯卡最佳導演的華裔電影人李安及《寵物小精靈》日本公司社長石原恆和一同獲頒「金傳奇」終身成就獎；韓國女團aespa、《毒癮女孩》美國男星多明尼費克（Dominic Fike）等則入選「金新人」。

Rose為電影《F1》獻聲

其他歐美入圍者包括《狂野時速》男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）、跟Rose合唱大熱歌曲《APT.》的男歌手Bruno Mars、女歌手Charli XCX及Nicole Scherzinger等。

提起Rose，《壯志凌雲：獨行俠》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導、《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）主演的賽車片《F1》，將於6月26日在港上映，美國延後一天開畫，電影公司昨日公開原聲大碟的歌手陣容，Rose跟一眾歐美流行歌手包括Ed Sheeran、Doja Cat、RAYE等榜上有名，相信跟《APT.》熱爆全球有關。

Lisa新歌MV曝光

至於Rose的Blackpink隊友Lisa亦有新動作，早前有報道指她跟美國搖滾樂隊Maroon 5將會首度合作，言猶在耳《Priceless》新歌MV昨日曝光，請來著名MV導演Aerin Moreno執導，樂隊主音Adam Levine與Lisa扮演職業殺手，各自收到殺死對方的任務，行動過程中卻因互相吸引，最終合演一場談談情殺殺人的浪漫動作戲。Maroon 5將於今年夏天發行全新專輯，《Priceless》正是首支單曲，Adam首次跟韓星合唱，成功製造話題。

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