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娛樂

【娛樂場】《勝在有設計》舊宅大翻新 幫戶主打造安樂窩

【明報專訊】HOY TV的「睇樓」節目是強項，《勝在有設計》可算是港版《空間大改造》，日本的《空間大改造》設計師將舊宅大變身，但香港的住屋環境，要大改動並不容易。

介紹最新裝修資訊

《勝在有設計》跟一般裝修節目不同，不會只以裝修前後的照片作簡單對照，而是跟進一間屋的裝修全程，當中會為觀眾介紹很多最新的裝修資訊，分享裝修時遇到的問題，以及如何有效運用裝修的用料等。由首次主持裝修節目的陳思圻（Vicky）以睇樓專員身分，跟兩名專業人士，分別是物料達人Jerry及室內設計師Harry見證翻新及裝修過程，合屋主心意的安樂窩誕生。

《勝在有設計》一連七集會跟進不同類型的單位，包括公屋、居屋及私樓，當中有小單位，亦有逾千呎的大單位，透過有技巧的設計，各有意想不到的效果。節目主持人聯同香港的設計師、裝修團隊，按照這些戶主的要求，將家居大翻新，由構思設計到拆卸、裝修、重新規劃空間，將不同的舊式單位化腐朽為神奇，為屋主帶來全新住屋體驗。

每個單位的翻新，並不是一般的裝修，全部都會有不同的設計風格，設計需要工程技術上的知識，也需要藝術上的理論和技能，該節目設計師會將一個又一個居所，改建成美輪美奐又實用的安樂窩，只要有設計，無論任何空間都可以變成最理想的家居。其中一集節目主持Vicky，連同設計達人Jerry與Harry去到一個樓齡約33年的舊式居屋屋苑龍蟠苑，將一個面積僅350平方呎的單位全面翻新。

克服三尖八角單位

另一集一對年輕夫婦購入將軍澳景林邨一個中層約400平方呎的公屋單位，兩人希望擁有一個簡約而有特色的家，設計師以創意為他們打造兩房家居，完全滿足需求。主持人Vicky和物料達人Jerry會教大家如何揀選新款廚櫃及展示櫃，既可以解決儲物問題又可以提升空間感。

室內設計師Harry會按屋主要求，再加上自己的構思，將舊空間的問題解決，重新設計。他會與觀眾分享如何克服三尖八角的單位、細單位怎樣可以增加房間、何謂簡約設計、什麼是輕奢華風等不同裝修話題。至於Jerry任職室內設計公司多年，曾參不同類型的單位裝修設計工作，對裝修物料瞭如指掌，他會化身成物料達人，為觀眾介紹最新的裝修物料、廚房用品，例如地板、磚、牆紙，油漆、飾面板等。

由舊屋原貌，到跟進整個裝修過程至完工，往往歷時三至四個月。《勝在有設計》攝製隊跟進了多個單位的裝修進度，拍攝成整個節目。一間屋，經過設計裝修，變成一個全新空間。

HOY TV 77台

5月4日起（逢周日）晚上9時30分

相關字詞﹕陳思圻 勝在有設計

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